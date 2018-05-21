«موديز» تبقي النظرة السلبية لمستقبل قطر

أبوظبي (مواقع إخبارية)
خفضت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للبنك التجاري القطري أمس وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية، وذلك وسط هبوط أصول مصارف قطر 2.97% خلال أبريل الماضي، إلى 1.353 تريليون ريال (370.5 مليار دولار). وفق بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي. ونقل تقرير لـ«بوابة العين» الإخبارية عن صندوق النقد الدولي مؤخراً، أن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في يونيو الماضي.
وكان إجمالي أصول البنوك العاملة في قطر قد بلغ 1.394 تريليون ريال (382 مليار دولار)، بقيمة هبوط بلغت 11.5 مليار دولار. وتواجه بنوك قطر ضغوطاً مالية ومصرفية عالية، منذ قرار المقاطعة نتيجة تخارج ودائع وتباطؤ نمو القروض. وأصدرت خلال وقت سابق من العامين الجاري والماضي، أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك)، لتمويل نفقاتها وتوفير السيولة.
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وكشف الاستطلاع الذي نشرت نتائجه بعض الصحف القطرية أن أوروبا هي الوجهة المفضلة بالنسبة للعملاء، سواء كان امتلاك العقار للاستثمار العقاري أو للاستخدام الشخصي في الإجازات، كما يأتي اختيار بعض المناطق في الشرق الأوسط –لم يذكرها- في المرتبة الثانية. أما بالنسبة للعملاء القطريين الذين سبق لهم امتلاك عقارات خارج قطر فكانت تركيا هي الوجهة المفضلة لديهم، بينما تبين أن المقيمين في قطر كانت وجهتهم المفضلة للاستثمار هي الولايات المتحدة وإسبانيا.
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وقد واصلت الحكومة القطرية خطواتها لسد نقص السيولة بضخ الأموال داخل القطاع المصرفي لوقف تقلبات عملتها المحلية. وأشار تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي إلى ارتفاع بنسبة 39.3% طرأ على إجمالي ودائع القطاع العام حتى نهاية أبريل الماضي. وبلغ إجمالي قيمة ودائع القطاع العام داخل البنوك المحلية نحو 303.8 مليار ريال (83.2 مليار دولار)، صعوداً من 218 مليار ريال (59.7 مليار دولار) في الفترة المقابلة 2017. والأسبوع الماضي، أظهر تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، أن استثمارات قطر في سندات وأذونات الخزانة، تراجعت بنحو 1.117 مليار دولار منذ المقاطعة، حتى نهاية مارس الماضي. ووفق بيانات فقد بلغت استثمارات قطر في سندات وأذونات الخزانة الأميركية 264 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضي، نزولاً من 1.381 مليار دولار في مايو 2017.