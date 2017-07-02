العبار.. يزهو في بساط النجوم

دبي (الاتحاد)

تصدر خليفة العبار قائمة أفضل اللاعبين في بساط الكاراتيه، وترشح عن جدارة واستحقاق كونه توج مع فريقه نادي الشارقة بـ3 ألقاب هذا الموسم، ليتفوق على زملائه أحمد سالم باسليط من الأهلي وعبدالله عقيل من فئة الشباب بنادي الشارقة، إضافة إلى حوراء محمد عباس، حقق العبار 20 صوتاً مقابل 15 لحوراء محمد عباس و10 أصوات لأحمد باسليط، و5 أصوات لعبدالله عقيل.

ويرى حميد شامس عضو مجلس إدارة الاتحاد إداري المنتخب الوطني أن جميع العناصر تخدم مستوى اللعبة بشكل جميل، وهناك أيضاً وجوه سيكون لها مستقبلها البارز في الفترات القادمة.

قال: ترشيح خليفة العبار منطقي من الناحية الفنية كونه حقق 3 ألقاب مع فريقه الشارقة هذا الموسم من خلال الفوز بذهبية فردي كاتا رجال وبطولة الدوري العام وكأس صاحب السمو رئيس الدولة مع الملك الشرقاوي، ولا يوجد لاعب حقق هذه الإنجازات المحلية هذا الموسم مع ناديه.