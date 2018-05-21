عقوبات دولية ضد قطر في حال تكرار استهدافها الطيران المدني

دبي (مواقع إخبارية)

قال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف السويدي، إن القرار الذي اتخذته المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» بتأييدها مخاوف الإمارات على سلامة الطيران المدني بسبب العمليات العسكرية القطرية، ملزم وحازم لقطر، التي تم وضعها تحت المراقبة لعدم تكرار فعلتها التي من شأنها تعريض حياة المدنيين للخطر، لافتاً إلى أن معاودة قطر لتصرفاتها السابقة سيعرضها لإجراءات وعقوبات حازمة. وأوضح في تصريح لـ«موقع 24» أن قرار تأييد «إيكاو» لشكاوى الإمارات تم بإجماع الأعضاء، لإدراكهم خطورة ما يحدث بتعريض حياة المدنيين للخطر، وتقديم الإمارات كافة الأدلة التي تدين قطر في حوادث اعتراض الطائرات المدنية الإماراتية.

وأكد السويدي، أن الجانب القطري لم يتقدم بطلب للمنظمة الدولية للطيران المدني، بمنع استخدام خطوط الملاحة الدولية القريبة من أجوائه وعليه سوف تواصل الطائرات المدنية الإماراتية كما سواها استخدام تلك الطرق إلى حين اتخاذ قرار دولي يدعو كافة الأطراف لعدم استخدامها وإيجاد طرق بديلة لها. وقال «إن الإمارات كانت وما زالت ترفض أي تهديد لسلامة حركة الطيران»، مؤكداً الحرص دوماً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة المدنيين، وتجنيبهم أي خلافات.