السعدي.. يكسب جولة الأفضل

علي معالي (دبي)

تفوق يعقوب السعدي على مبارك سالم آل بشر في الحصول على لقب الأفضل باستفتاء «الاتحاد»، ونجح يعقوب في حسم الجولة بفارق 5 أصوات، وحصل على 25 صوتاً مقابل 20 لمبارك، وذهبت الأصوات الـ 5 الأخرى من نسبة التصويت التي بلغت 50 إلى سباح آخر شاب ينتظره مستقبل كبير في عالم اللعبة وهو أحمد الهاشمي، والذي يشكل مع السعدي اثنين من أفضل 3 سباحين بالدولة، وكلاهما من أبناء ومدرسة نادي العين، ما يؤكد اهتمام قلعة الزعيم باللعبة، وهذا ليس وليد المصادفة، بل نتيجة عمل منظم في هذا القطاع بهذا النادي الكبير.

والتنافس كان على أشده بين يعقوب ومبارك للألقاب المتنوعة التي حصل عليها كل لاعب خلال الموسم، رغم أنه موسم كان مليئاً بالمشاكل وعدم الوجود في بطولات خارجية كثيرة كما عهدنا في لعبة السباحة، وتألق كل من يعقوب ومبارك في منافسات الظهر والصدر، حيث فاز يعقوب علي سبيل المثال بذهبيتين في بطولة الخليج الأخيرة التي جرت في قطر في 50 و100 م ظهر، ومبارك بـ3 ذهبيات في 50 و100 و200 صدر في نفس البطولة.

واستطاع يعقوب السعدي أن يفوز بلقبي أحسن سباح وأحسن رقم في بطولة الدولة الشتوية الأخيرة لمرحلة العمومي عن سباق 50 م ظهر، مسجلاً 691 نقطة، وأفضل سباح برصيد 2976 نقطة.