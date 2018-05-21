تجديد المطالبة بإدارة مشتركة لـ«المتنازع عليها»



تاريخ النشر: الثلاثاء 22 مايو 2018 أربيل (الاتحاد) طالب قيادي بالحزب «الديمقراطي الكردستاني» أمس، بتنفيذ مقترح التحالف الدولي القاضي بإعادة قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها. وقال عصمت رجب، مسؤول أحد فروع الحزب، إن تصدر الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني نتائج الانتخابات في نينوى وكركوك «أثبت ضرورة وجود البيشمركة في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد لحماية جماهيرنا وأهالينا»، لافتاً إلى أن نتائج الانتخابات «تفرض تطبيق مقترح التحالف الدولي القاضي بالإدارة المشتركة للمناطق المتنازع عليها، وتحديد التي تدار منها من قبل الجيش العراقي، والتي تدار من قبل البيشمركة».