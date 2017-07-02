الشرقاوية.. يسيطرون على المراكز الأولى

رضا سليم (دبي)

سيطر الشرقاوية على استفتاء كرة اليد رغم أن الفريق لم يفز سوى في بطولتي الدوري وكأس الإمارات ولكن أغلب الأصوات اتجهت إلى لاعبي الملك، خاصة أن الفريق بطل غير متوج منذ عدة سنوات بعد المستوى الذي قدمه، ودخل 4 لاعبين من الشارقة في القائمة من أصل 8 لاعبين.

وفاز طارق شاهين لاعب الشارقة بلقب أفضل لاعب في موسم أقوياء اليد، بعدما حصل على 32% بـ16 صوتاً، وجاء زميله خالد سعيد حارس مرمى الفريق في المركز الثاني بـ30% بـ15 صوتاً، وحصل أحمد هلال لاعب الشارقة على نسبة 8% متساوياً مع وحيد مراد لاعب الأهلي بنفس عدد الأصوات ولكل منهما 4 أصوات، ودخل القائمة بنسبة 4% بمعدل صوتين لكل منهم عيسى البناي لاعب الوصل ومحمد عبدالله «جونيور» لاعب الشارقة، ومحمد إسماعيل حارس مرمى فريق الوصل وحامل لقب النسخة الماضية، وعبدالحميد الجنيبي لاعب الجزيرة.

وشارك في الاستفتاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد، وعدد من اللاعبين والمدربين والإداريين وخبراء اللعبة والإعلام، فيما شهد الاستفتاء حجب التصويت من بعض المشاركين لقناعتهم أن اللعبة ليست في مستوى الطموحات، وليس هناك لاعب يستحق أن يكون الأفضل أو صنع الفارق مع ناديه.

ويعد طارق حسن شاهين في مقدمة اللاعبين الأعلى مشاركة في صفوف الملك الشرقاوي، بجانب أنه لاعب في صفوف منتخبنا الوطني، ونجح في مساعدة فريقه للفوز بالعديد من المباريات التي قادته لتحقيق بطولتين، ويجيد طارق اللعب في أكثر من مركز خاصة أنه يتحرك بشكل جيد، كما أنه يجيد تنفيذ الهجمات المرتدة السريعة، كما أن مستوى الفريق ارتبط بمستواه، فعندما يتوقف عن اللعب والأداء الجيد يتأثر الفريق، بينما في حالة الوصول للفورمة العالية تهتف له جماهير المالك التي اعتادت أن تزحف خلف الفريق في كل المباريات.

وسبق أن حصل طارق شاهين على جائزة أفضل لاعب في مباريات بطولة محمد بن خالد الدولية للعبة، والتي ينظمها نادي الشعب سنوياً.