فيصل الكتبي نجم الموسم بـ 100%

رضا سليم (دبي)

اختار الوسط الرياضي، أفضل النجوم في كل الألعاب مع ختام الموسم الحالي 2016-2017، وذلك خلال الاستفتاء الذي أجرته «الاتحاد» في كل الألعاب للعام الثاني على التوالي، بمشاركة 500 شخصية رياضية وإعلامية من مسؤولين بالاتحادات الرياضية والأندية وأيضاً عدد كبير من اللاعبين بمختلف الألعاب ومدربين وإداريين وعدد من الإعلاميين.

ويأتي الاستفتاء من منطلق رسالة «الاتحاد» لتحفيز جميع الرياضيين والتطلع لما هو أفضل من أجل الفوز بالبطولات والميداليات في كل البطولات ورفع علم الدولة في المحافل الخارجية.

وجاءت النسخة الثانية للاستفتاء الذي تم تخصيصه لكل الألعاب بعيداً عن كرة القدم، ليضع النقاط فوق الحروف لأفضل النجوم هذا الموسم، وتركز على 10 ألعاب هي السلة والطائرة واليد وهي الألعاب الجماعية بجانب ألعاب القوى والدراجات وتنس الطاولة، والسباحة والكاراتيه والرماية والجو جيتسو، وحرصنا أن يكون التصويت بمعدل 50 شخصية من كل لعبة، ما بين لاعبين ومدربين وإداريين ومسؤولين.

ورغم أن الألعاب الجماعية كانت الباب الواسع للاختيارات، وهو ما وضع قائمة كبيرة من الأسماء المرشحة في كل لعبة، إلا أنها كانت صعبة لتحديد أفضل لاعب، بينما كانت الألعاب الفردية هي الباب الضيق، ولكن الاختيارات كانت واضحة، وسهلة بناء على النتائج التي حققها الأبطال في هذه الألعاب.