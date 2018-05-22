الجيش اليمني يتقدم في «الجوف» ويحاصر «باقم»

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، الاتحاد)
تواصل قوات الشرعية لليوم الثالث على التوالي تقدمها الميداني في مديرية «باقم» شمالي صعدة، فيما تجري قوات عسكرية ضخمة استعداداتها لإطلاق عملية واسعة لتطهير كامل أنحاء المحافظة التي تعتبر المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية، كما حققت تقدماً كبيراً في محافظة الجوف، بعد سيطرتها على العديد من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وقال مصدر ميداني: إن قوات الجيش الوطني حررت أجزاء كبيرة من سلاسل جبال «يفع الصغرى» وتباب «يزهر»، و«وادي الثعبان»، وأجزاء من جبال «الحديد» في باقم.
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كما تمكنت قوات الجيش الوطني من أسر عدد من العناصر الانقلابية، بينهم قيادات ميدانية رفيعة.
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