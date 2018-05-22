الجيش اليمني يتقدم في «الجوف» ويحاصر «باقم»

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، الاتحاد)

تواصل قوات الشرعية لليوم الثالث على التوالي تقدمها الميداني في مديرية «باقم» شمالي صعدة، فيما تجري قوات عسكرية ضخمة استعداداتها لإطلاق عملية واسعة لتطهير كامل أنحاء المحافظة التي تعتبر المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية، كما حققت تقدماً كبيراً في محافظة الجوف، بعد سيطرتها على العديد من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وقال مصدر ميداني: إن قوات الجيش الوطني حررت أجزاء كبيرة من سلاسل جبال «يفع الصغرى» وتباب «يزهر»، و«وادي الثعبان»، وأجزاء من جبال «الحديد» في باقم.

وأكد أن المعارك لا تزال على أشدها وسط تقدم كبير تحرزه قوات الجيش، وتواصل تقدمها صوب مركز مديرية باقم، حيث باتت في الأثناء تحاصره من كل الجهات. في غضون ذلك، شنت مقاتلات التحالف غارات مكثفة استهدفت تحركات وتعزيزات ومواقع تتمركز فيها المليشيا في المنطقة، إسناداً لقوات الجيش الوطني. وأسفرت المعارك والغارات وفقاً للمصدر عن سقوط أكثر من 30 قتيلاً وإصابة عدد كبير من العناصر الانقلابية، علاوة على تدمير معدات وآليات قتالية لها.

كما تمكنت قوات الجيش الوطني من أسر عدد من العناصر الانقلابية، بينهم قيادات ميدانية رفيعة.