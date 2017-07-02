مروان بن غليطة: اللاعب الإماراتي لا يستحق أكثر من 2.4 مليون درهم سنوياً

معتز الشامي (دبي)
أكد مروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن قانون «سقف الرواتب» قائم ولا تراجع عن تطبيقه، وأشار إلى أنه لا يوجد لاعب يستحق أكثر من مليونين و400 ألف درهم سنوياً في دورينا، وقال «من يعتقد أنه يستحق أكثر فليحترف خارجياً».
وأضاف «تواصل معي عدد من رؤساء الأندية، وتم رفض فكرة السقف المفتوح، وهذا مؤشر جيد يدل على الشعور بالمسؤولية وبُعد نظر للمستقبل».
وتطرق بن غليطة إلى ضرورة فتح الباب أمام اللاعب الإماراتي، لخوض تجربة الاحتراف الخارجي، طالما كان السقف لا يرضي بعض اللاعبين، وقال «فقط الاحتراف الخارجي سيظهر القيمة الحقيقية للاعبينا، ومن دون خوض تجربة احترافية كاملة، تبقى العروض التي يتحدث عنها اللاعبون للاستهلاك الإعلامي، ولم نطلع على عرض احترافي حقيقي موثق من خارج الدوري».
وانتقد بن غليطة تنقل اللاعبين الدوليين بين الأندية المحلية، وقال «انتقال لاعبي المنتخب بين أندية الدولة لا يفيد أبداً، لا من الناحية المادية ولا الفنية، كون أن المال من المصدر نفسه، والمشاركة في المسابقة نفسها».
وعن الأسباب التي تؤدي لفشل مقترح الاحتراف الخارجي للاعبينا، قال «الخوف من الفشل، وتطبيق بنود الاحتراف الحقيقي في الخارج، هو من يعوق الاحتراف الخارجي لنجوم المنتخب، لذلك أرى أن إدارات الأندية هي المذنب الأول في رفع سقف الرواتب للاحتفاظ بلاعبيها، و مازال الهدر مستمراً، من حيث منح اللاعبين عقودا من دون تقييم حقيقي لمردودهم الفني، وإلا فهل يعقل أن يدفع ناد ما، مبلغ 2 مليون و800 ألف درهم للاعب احتياط يشارك فقط في الرديف والأمثلة كثيرة». وفيما يتعلق بملاحق العقود، التي يتم بمقتضاها زيادة الرواتب قال «العقود من تحت الطاولة ستستمر ما دام في إدارات الأندية عقول تفكر بالمصلحة الشخصية فقط، لذلك يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا قبل كل شي، وأتمنى أن تحد الرقابة المالية من التسيب الموجود، حتى نصل إلى التطبيق الأمثل». وأشاد بن غليطة بنادي الوصل قائلاً «قيام نادي الوصل بوضع عدد من اللاعبين على لائحة الانتقالات خطوة احترافية، يجب على جميع الأندية تطبيقها في نهاية كل موسم، و هذا سوف يؤدي إلى ضبط أسعار اللاعبين». ... المزيد