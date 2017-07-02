مروان بن غليطة: اللاعب الإماراتي لا يستحق أكثر من 2.4 مليون درهم سنوياً

معتز الشامي (دبي)

أكد مروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن قانون «سقف الرواتب» قائم ولا تراجع عن تطبيقه، وأشار إلى أنه لا يوجد لاعب يستحق أكثر من مليونين و400 ألف درهم سنوياً في دورينا، وقال «من يعتقد أنه يستحق أكثر فليحترف خارجياً».

وأضاف «تواصل معي عدد من رؤساء الأندية، وتم رفض فكرة السقف المفتوح، وهذا مؤشر جيد يدل على الشعور بالمسؤولية وبُعد نظر للمستقبل».

وتطرق بن غليطة إلى ضرورة فتح الباب أمام اللاعب الإماراتي، لخوض تجربة الاحتراف الخارجي، طالما كان السقف لا يرضي بعض اللاعبين، وقال «فقط الاحتراف الخارجي سيظهر القيمة الحقيقية للاعبينا، ومن دون خوض تجربة احترافية كاملة، تبقى العروض التي يتحدث عنها اللاعبون للاستهلاك الإعلامي، ولم نطلع على عرض احترافي حقيقي موثق من خارج الدوري».

وانتقد بن غليطة تنقل اللاعبين الدوليين بين الأندية المحلية، وقال «انتقال لاعبي المنتخب بين أندية الدولة لا يفيد أبداً، لا من الناحية المادية ولا الفنية، كون أن المال من المصدر نفسه، والمشاركة في المسابقة نفسها».