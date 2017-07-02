منتخب الجودو يبدأ الإعداد لمونديال المدارس

أبوظبي (الاتحاد)

يبدأ منتخبنا الوطني للجودو للشباب والناشئين، المشارك في بطولة العالم للمدارس، التي تقام في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 8 وحتى 16 يوليو الحالي، برنامج الإعداد اعتباراً من السادسة من صباح اليوم بصالة اتحاد المصارعة والجودو بمنطقة المشرف في أبوظبي بعد تعديل برنامج سفر البعثة ليكون يوم الخميس المقبل عن طريق مطار دبي الدولي على أن تنتهي فترة الإعداد الداخلي مساء الأربعاء المقبل قبل التوجه للمطار مباشرة.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو أن التغيير فرضته ظروف عطلة عيد الفطر المبارك وظروف الطيران، وأنه قد انتظمت البعثة منذ مساء أمس بفندق بريميير إن أبوظبي كابيتال سنتر استعداداً للمشاركة الإيجابية وسط طموحات كبيرة من جميع اللاعبين الصاعدين.

ويأتي اختيار منتخب الأمل كنتاج لتعاون الاتحاد مع وزارة التربية والتعليم بعد أن جاء اختيار تلك الصفوة من اللاعبين الواعدين عقب الأولمبياد المدرسي، الذي أقيم مؤخراً في دبي.

وتشكلت البعثة المشاركة في البطولتين القادمتين برئاسة محمد جاسم عضو مجلس الإدارة أمين السر المساعد والمدرب الياباني نويا هاراجوتشي و8 لاعبين هم أحمد فيصل، أحمد الحوسني، عبيد عادل، مصبح الشامسي، عيسي محمد جميل، سلطان خدوم، علي حسن الدرمكي وخليفة الحوسني.

وتعقب تلك المشاركة العالمية الانتقال للمشاركة في بطولة كأس آسيا للجودو للفئات العمرية، والتي تقام في مرحلتين حيث تكون الأولى في هونج كونج، أما الثانية فتقام في مكاو على مستوى الناشئين والشباب وفقاً لبرمجه الاتحاد الآسيوي للجودو، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 31 يوليو الحالي.

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي منتخب الأمل الواعد بضرورة المحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال البطولة الماضية التي شهدت تألق الجودو الإماراتي الذي حقق إنجازاً آسيوياً غير مسبوق بحصوله على 4 ميداليات ملونة، وهي المرة الأولى على المستوى الآسيوي، لتضاف لإنجازات الجودو الإماراتي الذي شهد له الموسم المنصرم الإنجاز الأولمبي بالحصول على أول ميدالية أولمبية برونزية.