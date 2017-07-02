جابر جاسم: مونديال شباب الكاراتيه فرصة للثنائي الإماراتي

علي معالي (دبي)

عبر جابر جاسم مدرب منتخبنا الوطني للكاراتيه عن تفاؤله بنجوم المستقبل في اللعبة، من خلال الثنائي، وهما الشقيقان سهيل وفاطمة سالم خصيف بتواجدهما في كأس العالم للشباب، والمقامة حالياً في كرواتيا، والتي انطلقت منافساتها أول أمس، بمشاركة عدد كبير من نجوم العالم يفوق 2000 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

وقال جابر جاسم: «كرواتيا محطة مهمة من ثلاث محطات سيخوضها الثنائي سهيل وفاطمة من أجل التأهل لدورة الألعاب الأولمبية لمرحلة الشباب، المقرر إقامتها في الأرجنتين خلال الفترة من 6 إلى 18 أكتوبر المقبل، والهدف من كرواتيا حالياً هو تجميع أكبر عدد من النقاط من أجل السير بشكل إيجابي في مسيرة المرحلة المقبلة».

وجاءت نتائج اليوم الأول من البطولة لصالح روسيا والبوسنة والهرسك والدولة المستضيفة كرواتيا، حيث حصلت روسيا على 14 ميدالية منها 6 ذهبيات، وحصل منتخب البوسنة على 7 ميداليات، منها ذهبيتان، وكرواتيا حصلت على 13 ميدالية، منها ذهبيتان.

وكانت هناك الكثير من المواهب والنجوم في اليوم الأول لمستقبل الكاراتيه، وأول اللاعبين الذين برزوا، كانت أعمارهم تتراوح ما بين 12 و 14 سنة، وفئة الـ12 سنة تجرى لأول مرة في البطولات الكبرى للاستجابة لعدد كبير من لاعبي الكاراتيه الذين تزايدوا بين الشباب.

وعلق فياج جوفنديير مدرب منتخب جنوب أفريقيا: «إنها أجواء رائعة ومليئة بالحماس، والأطفال متحمسون وسعداء للغاية مما يجعلنا أيضاً أكثر سعادة لهذا السن، ويجب تجهيزهم بدنياً وعقلياً لمثل هذه البطولات».

أما كيرثان كوندرو مدرب منتخب الهند فقال: «لدينا الكثير من المشاركين في البطولة، وأعتقد أنها فرصة جيدة لهم لكي يتبادلوا الثقافة والصداقة واكتساب خبرات مهمة».