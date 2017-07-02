سالم عبدالرحمن ضمن أفضل 20 لاعباً في العالم

دبي (الاتحاد)

حقق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن إنجازاً غير مسبوق للشطرنج بصفة خاصة ورياضة الإمارات بصفة عامة بدخوله قائمة أفضل 20 لاعباً في العالم في التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة للشطرنج الخاطف، حيث احتل سالم عبدالرحمن المركز الـ19 بعدما رفع رصيده إلى 2767 نقطة، ونجح الفتى الذهبي خلال آخر 5 سنوات من تسجيل 250 نقطة وهو إنجاز في حد ذاته لأي لاعب شطرنجي، وهو ما يضعه على قمة اللاعبين العرب فلم يسبق أن حقق أي لاعب عربي هذا الإنجاز بالدخول ضمن أفضل 20 لاعباً في العالم. ويتواجد في قائمة الـ100 لاعب التي أصدرها الاتحاد الدولي، المصري أحمد عدلي في المركز الـ55، فيما يتواجد مواطنه باسم سمير في المركز 97.

في الوقت نفسه يحافظ سالم عبدالرحمن على تواجده ضمن أفضل 100 لاعب في تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج السريع، حيث يحتل المركز 85 برصيد 2662 نقطة، ويسعى الفتى الذهبي لتحسين تصنيفه خلال مشاركته في «الجراند بري» العالمية، حيث شارك في أول جولتين الأولى في الشارقة وحصد 3.5 نقطة، والثانية في موسكو وحصد نفس الرصيد من النقاط ويتطلع سالم خلال مشاركته في الجولة الثالثة والأخيرة له في تحقيق نتيجة أفضل، والتي ستقام في سويسرا خلال الفترة من 5- 16 يوليو المقبل.

ويغادر سالم البلاد بعد غدٍ، متوجهاً إلى سويسرا للمشاركة في الحلقة الأخيرة له، ولن يشارك سالم في الجولة الرابعة والأخيرة التي تستضيف مدينة بالما دي مايوركا الإسبانية خلال الفترة بين 15 إلى 26 نوفمبر المقبل، نظراً لأن كل لاعب يحق له المشاركة في 3 حلقات فقط.

وأعرب حسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد عن سعادته بما حققه سالم عبدالرحمن على المستوى العالمي، وقال: «سالم فرس الرهان للشطرنج الإماراتي وأحد أبرز اللاعبين العرب وآسيا، وسجله ناصع البياض وقدم طوال مسيرته العديد من الإنجازات، ولازلنا ننتظر منه الكثير بالتقدم للصدارة العالمية، خاصة أن مجلس إدارة الاتحاد يعمل حالياً في اتجاه تجهيز المنتخبات الوطنية والحرص على المشاركة في كل البطولات الخارجية من أجل إكساب اللاعبين خبرة، وقد اعتمدنا مؤخراً مشاركة سالم في بطولة العالم للجائزة الكبرى في الحلقة الثالثة ويتم إعداده مع مدربه من خلال خطة فنية، ونأمل أن يحقق في الحلقة الثالثة نتائج أفضل من حلقتي الشارقة وموسكو، ونتطلع أن يكون التصنيف الجديد محفزاً كبيراً للفتى الذهبي الذي نضع عليه آمالًا كبيرة».

وأضاف أن اتحاد الشطرنج يقف خلف جميع اللاعبين في المنتخبات الوطنية ونسعى بكل قوة أن يكون لدينا أكثر من أستاذ دولي كبير ولدينا عدد من المواهب القادمة بقوة على الطريق أمثال سعيد إسحاق لاعب دبي والمنتخب الذي يقترب من لقب أستاذ دولي وأيضاً عمر نعمان لاعب الشارقة ومنتخب الإمارات وغيرهم من اللاعبين الذين نركز عليهم في خطتنا.

وأشار إلى أن الاتحاد اعتمد مشاركة روضة السركال في بطولة العالم للناشئين تحت 8 سنوات، والتي ستقام خلال الفترة من 21 إلى 31 أغسطس المقبل، بالبرازيل، كما سنشارك بوفد في بطولة آسيا للصالات والألعاب القتالية خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر المقبل، ولدينا معسكر خارجي للمنتخبات الوطنية ببولندا بداية من نهاية الأسبوع الحالي وحتى يوم 18 يوليو الجاري لتجهيز جميع اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.

وكشف الشامسي عن أن لجنة التسويق بالاتحاد تعمل حالياً على تسويق سالم عبدالرحمن من أجل البحث عن راع له في كل المشاركات المقبلة، وجاء دخوله قائمة أفضل 20 لاعباً في العالم ليدعم ملف التسويق لدى الجهات التي نخاطبها، ونطالب الشركات الوطنية برعاية الفتي الذهبي الذي قدم الكثير للرياضة الإماراتية ولا يزال قادراً على مزيد من الإنجازات.