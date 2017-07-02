«زوارق أبوظبي» تبحث عن «اللقب الثالث» في إيفيان

خالد السعدي (إيفيان)

تنطلق اليوم منافسات وتحدي السباق الرئيسي للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والمقامة في مدينة إيفيان الفرنسية وسط طموحات كبيرة للفرق المشاركة للفوز بلقب الجولة.

ويأتي في مقدمة هذه الفرق زوارق فريق أبوظبي الثلاثة بقيادة ثاني القمزي وأليكس كاريلا، الفائز مرتين بلقب الجولة في المواسم الماضية وراشد القمزي البطل الشاب في صفوف الفريق، إضافة إلى الزوارق العشرين المشاركة في التحدي والمنافسة.

وكان عدد الزوارق المشاركة قد ارتفع إلى عشرين زورقاً بعد دخول المتسابق الفرنسي الجديد أموري جوسامي وتسجيله في المنافسة مساء أول أمس ليكون أحدث المنضمين لسباقات النخبة والفورمولا1.

وتأتي أحداث اليوم لكي تسجل حضوراً قوياً من الصباح الباكر بداية مع التجارب الحرة في تمام العاشرة والربع، ثم التحضير والتجهيز لانطلاقة السباق الرئيسي في تمام الثالثة عصراً بتوقيت فرنسا، وهي الخامسة عصراً بتوقيت الإمارات.