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انطلاقة قوية لثانية جولات «الفورمولا1»

«زوارق أبوظبي» تبحث عن «اللقب الثالث» في إيفيان
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تاريخ النشر: الأحد 02 يوليو 2017

خالد السعدي (إيفيان)

تنطلق اليوم منافسات وتحدي السباق الرئيسي للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والمقامة في مدينة إيفيان الفرنسية وسط طموحات كبيرة للفرق المشاركة للفوز بلقب الجولة.

ويأتي في مقدمة هذه الفرق زوارق فريق أبوظبي الثلاثة بقيادة ثاني القمزي وأليكس كاريلا، الفائز مرتين بلقب الجولة في المواسم الماضية وراشد القمزي البطل الشاب في صفوف الفريق، إضافة إلى الزوارق العشرين المشاركة في التحدي والمنافسة.

وكان عدد الزوارق المشاركة قد ارتفع إلى عشرين زورقاً بعد دخول المتسابق الفرنسي الجديد أموري جوسامي وتسجيله في المنافسة مساء أول أمس ليكون أحدث المنضمين لسباقات النخبة والفورمولا1.

وتأتي أحداث اليوم لكي تسجل حضوراً قوياً من الصباح الباكر بداية مع التجارب الحرة في تمام العاشرة والربع، ثم التحضير والتجهيز لانطلاقة السباق الرئيسي في تمام الثالثة عصراً بتوقيت فرنسا، وهي الخامسة عصراً بتوقيت الإمارات.

وعن مسار السباق فقد وضعت اللجنة المنظمة مسار السباق بشكل مشابه تماماً لمسار الموسم الماضي والموسم الذي قبله، والذي يبلغ طوله 2080 متراً، تتوزع على ست بوابات هوائية، خمس منها حمراء بحيث يكون الالتفاف من الخارج، وواحدة صفراء يتم الالتفاف عليها من داخل المسار، وسيطرح مسار بحيرة ليمان الخيار وبشدة من أجل أن نرى التجاوز بين مختلف الزوارق بحكم المسافات الطويلة ما بين البوابات الهوائية المختلفة. ... المزيد
     
 

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