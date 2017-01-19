مقهى إسباني يقدم الفلامنكو منذ 60 عاماً

مدريد (رويترز)

أكدت عائلة تدير مقهى «كورال دي لا موريريا» حفاظها على تقديم أفضل فناني الفلامنكو في إسبانيا على مدى 60 عاماً، حيث يستقطب كل ليلة خليطاً من هواة هذا الفن والأجانب، عبر صوت يأسر القلوب فيجذب الانتباه، بينما ترتفع الأذرع، وتطرق الأقدام الأرضية الخشبية، على أنغام الموسيقى. ويقع المقهى الشهير جداً داخل مبنى يرجع إلى القرن الـ19 على مسافة بضع خطوات من القصر الملكي الإسباني، وعلى جدرانه التي تضيئها الشموع صور لمشاهير قاموا بزيارته، التقطها ملاكه من بول نيومان إلى جاستن بيبر. ومن بين رواده أيضاً ساسة مثل رؤساء الولايات المتحدة السابقين رونالد ريجان وريتشارد نيكسون، إضافة إلى موسيقيين من فريق (كيس) لموسيقى الروك الذي اشتهر في السبعينيات من القرن الماضي، والمغنية ماريا كاري، إلى جانب نجوم في عالم الرياضة، مثل لاعب كرة القدم البرازيلي بيليه. وقال خوان مانويل ديل ري مدير المقهى وابن مؤسسه الذي فتحه عام 1956: «ربما يكون الفلامنكو ولد في الجنوب لكن مدريد هي عاصمته».

وأرملة مؤسس المقهى بلانكا ديل ري هي راقصة فلامنكو، حاصلة على جوائز، بدأت حياتها الفنية من كورال دي لا موريريا حين كان عمرها 14 عاماً، وما زالت تتردد على مهرجانات الفلامنكو في إسبانيا، بحثاً عن أفضل المواهب.