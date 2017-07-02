20 ألف يورو جائزة إضافية لكأس «أم الإمارات» لسيدات القدرة

عصام السيد (سردينيا)

أعلن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، عن تخصيص جائزة إضافية عبارة عن 20 ألف يورو، يتم تقسيمها بين الفارسات اللائي يكملن بنجاح سباق كأس أم الإمارات للسيدات للقدرة، الذي انتهى في ساعة متأخرة يوم أمس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد ظهر أمس الأول في قاعة الكونجرس بمنتجع هورس كنتري بارك في أربوريا بإيطاليا، والخاص بمهرجان سردينيا للقدرة بمناسبة انطلاق سباقي كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المفتوح للقدرة لمسافة 120 كلم CEI، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات لمسافة 120 كلم CEI، اللذين يقامان برعاية رئيسية من مهرجان منصور بن زايد العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة، بمشاركة نخبة من الفرسان والفارسات من 5 دول، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

وتقام هذه السباقات تحت مظلة النسخة التاسعة من المهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة، الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الذي يتضمن كأس زايد وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وبطولة «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا» وكأس الوثبة ستاليونز وجوائز دارلي التقديرية لـ

«أم الإمارات» هوليود، والمؤتمر العالمي لخيول السباق وكأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة.