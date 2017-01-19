منغوليا تبحث عن الديناصورات

بايانزاغ (أ ف ب)

قررت السلطات في منغوليا وضع حد لأعمال السرقة واستعادة القطع المسروقة من الديناصورات التي باتت موزعة بين المتاحف والمهتمين، ومن بينهم الممثل الأميركي نيكولاس كايدج.

وبدأ هذا التوجه الرسمي حين اكتشف زوج وزيرة الثقافة والرياضة والسياحة السابقة اويينغيريل تسيديفدامبا أن إحدى دور المزادات في نيويورك تنوي بيع عظام متحجرة لديناصور نادر من نوع تاربوسوروس. ويقول العلماء: «إن كل المتحجرات المعروفة لهذا النوع من الديناصورات مصدرها وادي نيميغت في منغوليا». وقالوا: «إن بقايا الديناصورات المتحجرة في (الوديان الملتهبة) في منغوليا جذبت أعداداً كبيرة من الخبراء والسياح».