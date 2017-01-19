2016 الأكثر دفئاً منذ 136 عاماً

واشنطن (أ ف ب)

كشفت الوكالة الأميركية للغلاف الجوي والمحيطات (نوا)، ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، عن أن الحرارة على سطح اليابسة والمحيطات خلال عام 2016 كانت أعلى بـ0,94 درجة مئوية من معدل القرن العشرين الذي كان 13,9 درجة، متجاوزة المستوى القياسي السابق المسجل في 2015 بـ0,04 درجة.

وجاء في تحليل منفصل لبيانات الحرارة أجرته (ناسا) أن عام 2016 كان أكثر الأعوام حراً منذ 136 سنة. وزاد متوسط الحرارة على الأرض بـ1,1 درجة مئوية تقريباً منذ نهاية القرن التاسع عشر، وهو أمر ناجم بجزء كبير منه عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو، على ما أوضح عالم المناخ غافن شميد، مدير معهد غودار التابع لـ(ناسا).

وقال: «لا نتوقع مستويات قياسية للحرارة كل سنة، لكن من الجلي أن الاحترار متواصل على المدى الطويل».

وشكل سبتمبر 2016 نهاية لسلسلة من 16 شهراً، تم خلال كل منها تسجيل أعلى معدل حرارة شهرية، نتيجة انتشار ظاهرة إلنينيو، وهو تيار استوائي ساخن في المحيط الهادئ، بدأ ينحسر في الربيع.

ومنذ مطلع القرن سجلت خمس سنوات من الحرارة القياسية في 2005 و2010 و2014 و2015 و2016.