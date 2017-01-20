«غرامي» في لوس أنجلوس.. 12 فبراير

نيويورك (أ ف ب)

ينطلق حفل توزيع جوائز «غرامي» 12 فبراير المقبل في لوس أنجلوس، بحسب ما أعلن القيمون على هذا الحدث، بمشاركة جون ليجند، وفرقة «ميتاليكا».

ويعد المغني جون ليجند، المعروف بأغنيته الرومنسية «أول أوف مي»، من المرشحين الأوفر حظاً للفوز، وقد سبق له أن فاز بعشر جوائز «غرامي».

وكانت فرقة ميتاليكا الشهيرة في مجال موسيقى الميتال قد أصدرت سنة 2016 أول ألبوم لها منذ ثماني سنوات، وقد طرح هذا الألبوم في الأسواق في نوفمبر الماضي، وهو من ثم غير مخول الترشح لجوائز «غرامي»، إذ أن مهلة الترشيح قد ولت. وتسعى مجموعة ريكوردينغ أكاديمي، القيمة على هذا الحدث، إلى أن تضفي طابعاً خاصاً على دورة هذا العام، وهي قد دعت إليها اثنين من أشهر فناني الكانتري، هما كاري آندروورد، وكيث أوربان.

ومن المرتقب أن تعلن في فترة لاحقة أسماء الفنانين المشاركين في الحفل.

وتمنح جوائز «غرامي»، تقديراً لإبداع الفنانين، ومساهمتهم الموسيقية أكثر منه لمبيعات ألبوماتهم، ويقدم الحفل هذه السنة البريطاني جيمس كوردن، المعروف ببرنامج «كاربول كاراوكي» الذي يصطحب فيه المشاهير في رحلة في سيارة على وقع أغنيات يؤدونها، فضلاً عن المقابلات غير التقليدية التي أجراها على سبيل المثال مع مادونا وأديل وبرونو مارس وميشال أوباما.