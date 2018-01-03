ناديان سعوديان يهددان اتفاق «الإمارات» مع الأهلي المصري

القاهرة (الاتحاد)

دخل ناديا التعاون والشباب السعوديان على خط المفاوضات مع مؤمن زكريا لاعب وسط الأهلي المصري، للحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر وحتى نهاية الموسم الجاري، خاصة بعد موافقة حسام البدري، المدير الفني للأهلي، على رحيله من الناحية الفنية، في ظل تمسكه بالرحيل لتأمين مستقبله في الفترة المقبلة.

وأصبح الناديان السعوديان يهددان انتقال مؤمن زكريا إلى فريق الإمارات، والذي تفاوض مع اللاعب مؤخراً، وتوصل لاتفاق نهائي معه بشأن ضمه إلى صفوفه بداية من يناير الجاري على سبيل الإعارة، ولكن يبقى المقابل المادي عائقاً في طريق إتمام الصفقة، خاصة في ظل تمسك إدارة الأهلي بزيادة القيمة المالية لإعارة اللاعب إلى 500 ألف دولار، في حين يتمسك نادي الإمارات بسداد 150 ألف دولار فقط، خاصة أن الإعارة لمدة ستة أشهر فقط.

ودخل التعاون، الذي نجح مؤخراً في التعاقد مع عماد متعب مهاجم الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مقابل 400 ألف دولار، يحصل عليها النادي، ومثلها للمهاجم المخضرم، في خط المفاوضات مع مؤمن زكريا لضمه، حيث يتوسط عصام الحضري، حارس التعاون والمنتخب المصري، وكذلك مصطفى فتحي لاعب التعاون في المفاوضات مع مؤمن زكريا لإقناعه بالانتقال لصفوف الفريق السعودي وقطع الطريق على «الصقور» لضم صانع الألعاب الدولي.

ودخل الشباب السعودي كذلك في مفاوضات رسمية مع مؤمن زكريا بعد حصوله على الضوء الأخضر للرحيل، حيث تلقى اللاعب اتصالات من إدارة الشباب وأعضاء بالجهاز الفني للفريق من أجل إقناعه باللعب في صفوف الفريق لنهاية الموسم، مع وعد بإرسال عرض رسمي للأهلي خلال الساعات المقبلة.

من ناحية أخرى، قال عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن نادي دبا الفجيرة الإماراتي لم يرسل عرضاً رسمياً من أجل استعارة أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق لنهاية الموسم الجاري، مؤكداً أنه لا يوجد عرض رسمي بشأن هذه الصفقة.

وتحدثت أنباء عن أن وكلاء عن نادي دبا الفجيرة تحدثوا مع أحمد الشيخ، هداف الدوري المصري الموسم الماضي، بشأن إمكانية التعاقد معه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، خاصة أن اللاعب لا يشارك بصورة منتظمة مع النادي الأهلي، ومن الممكن أن يوافق حسام البدري، مدرب الفريق الأحمر، على إعارته.

أوضح عصام سراج أن ناديه لم يتلق عروضاً رسمية من الفريق الإماراتي، وفي حالة وصول أي عرض رسمي، ستتم مناقشة الأمر داخل لجنة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس الأهلي، مع الحصول على القرار الفني من حسام البدري بشأن إمكانية رحيل اللاعب، مشيراً إلى أنه إذا وافق البدري على رحيل صانع الألعاب فإنه سيبدأ في التفاوض مع النادي الإماراتي للتوصل إلى اتفاق مالي بشأن الصفقة، مشيراً إلى أنه سيعمل على الوصول لصيغة اتفاق بشأن العرض ومبلغ مالي يتناسب مع إمكانيات اللاعب الهائلة.