«الهوية»: وقف التعاملات النقدية والتحول إلى الدرهم الإلكتروني وبطاقات الائتمان

أبوظبي (وام)

أعلنت هيئة الإمارات للهوية عن وقف قبول التعاملات النقدية في كل مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها على مستوى الدولة، اعتباراً من الغد، واعتماد منظومة الدرهم الإلكتروني والبطاقات الائتمانية في تحصيل الرسوم التي تتقاضاها على مختلف الخدمات التي تقدمها لمتعامليها.

وقالت الهيئة: إنه لن يتم قبول تسديد الرسوم المستحقة على خدماتها بشكل نقدي اعتباراً من التاريخ المذكور، داعية متعامليها إلى الحرص على بطاقة الدرهم الإلكتروني وشحنها بالرصيد المطلوب، أو حمل البطاقة الائتمانية قبل مراجعة مراكزها، وذلك ليتمكنوا من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، والحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها في أسرع وقت ممكن.

وتابعت: إن وقف التعامل النقدي والتحول إلى الدفع بالبطاقات يأتي في إطار التحول الشامل على مستوى الخدمات الحكومية في الدولة، والقفزات النوعية التي حققتها حكومة الإمارات في مجال تطوير خدماتها وتوفير خيارات أكثر سهولة ومرونة للمتعاملين، فضلاً عن تنويع قنوات الحصول على الخدمة، في إطار رؤيتها التي تركز على تمكين المتعامل من الحصول على الخدمة التي يحتاجها في أي زمان ومن أي مكان.

وأكد الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي، مدير عام هيئة الإمارات للهوية، أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو التسهيل على المتعاملين وتبسيط الخدمات المقدمة لهم، وبما يمكنهم من الحصول عليها بأقل عدد من الخطوات وخلال أقصر وقت ممكن وبأعلى مستويات الجودة، بما يساهم في إسعادهم وتحقيق رضاهم ويعزز مسيرة الهيئة نحو الارتقاء بخدماتها إلى مستوى 7 نجوم، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة والمستهدفات الحكومية المنبثقة عنها باستكمال تحويل ما نسبته 80% من الخدمات إلى إلكترونية وذكية بحلول العام 2018.

وقال: إن تحول الهيئة نحو تحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها بطريقة إلكترونية وتوقفها عن قبولها نقداً يدعم سعيها إلى تطبيق أرقى معايير الدقة والكفاءة في عملياتها، ويعزز قدرتها على تنويع قنوات تقديم الخدمة التي تتيحها لمتعامليها من الأفراد والمؤسسات بالاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا الرقمية وعبر القنوات التي يفضلون استخدامها.

وأضاف الدكتور الغفلي: إن الهيئة وفرت بالتعاون مع وزارة المالية البنية التحتية المتطورة اللازمة لتطبيق الآلية الجديدة في تحصيل رسوم خدماتها من خلال تجهيز مراكز سعادة المتعاملين بشبكة الدفع الإلكتروني وفق أحدث النظم والأجهزة، وبما يضمن تقديم خدمة ترقى إلى طموح المتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.

وقال: إن الهيئة تعمل بشكل دؤوب على تطوير إجراءاتها وسياساتها المختلفة، بما يمكنها من رفع معدلات الكفاءة في العمليات والتميز في تقديم الخدمات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وخصوصاً في مجال تطوير الخدمات الإلكترونية والذكية وابتكار الجديد منها، ودعم مشاريع التحول الذكي وتسخير منظومة إدارة الهوية الرقمية لتمكين مشاريع الحكومة الإلكترونية والاستفادة منها أيضاً.

ولفت إلى أن استراتيجية الهيئة &rlm&rlm2017-2021&rlm&rlm تركز على إسعاد المتعاملين وتقديم الخدمات لهم بشكل يلبي تطلعاتهم، ويتجاوز توقعاتهم ويحقق معايير نظام النجوم العالمي في تصنيف الخدمات الذي تتبناه الحكومة.