مواطنون ومقيمون: تعديلات قانون المرور الاتحادي ترتقي بسلوك السائقين

استطلاع: تحرير الأمير، آمنة الكتبي

يبدأ اليوم تطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور الاتحادي بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، وسط ترحيب مواطنين ومقيمين أكدوا أهميتها في الحد من الحوادث المرورية الكثيرة التي باتت تشهدها طرقات الدولة.

وأشاد نشطاء في مجال السلامة على الطرق بهذه التعديلات كما رحبت شرطة دبي بهذه الخطوة، بعد أن حثت صناع القرار على تعديل القوانين وجعلها متماشية مع العديد من الدول المتقدمة فيما تشير التقارير الرسمية إلى أن حوادث الطرق تعد السبب الرئيس للوفيات في الدولة.

وفي المقابل، أعلنت هيئة طرق ومواصلات دبي، عن بدء تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي لإجراءات إصدار وتجديد رُخص القيادة رقم «177» لعام 2017، ووفقا للمادة 84 من القرار الوزاري، وذلك، في إطار التزامها بتطبيق القرار، اتساقا مع المصلحة العامة في هذا المجال.

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