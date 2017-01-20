كارداشيان «ضيف شرف» فيلم عن سرقة مجوهرات



تاريخ النشر: الجمعة 20 يناير 2017 نيويورك (رويترز) صورت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان مشاهد لفيلم التشويق الكوميدي «أوشنز آيت» الذي تدور قصته حول عملية سرقة مجوهرات في حفل سنوي خيري يجمع المشاهير، وذلك بعد أربعة أشهر على تعرضها للسطو المسلح في باريس. والتقطت صور كارداشيان في نيويورك ومعها شقيقتها كندال جينر، بعد تصويرهما مشاهد في محاكاة للحفل الخيري السنوي لمتحف متروبوليتان للفنون، وتظهر الشقيقتان كضيفتي شرف في الفيلم، الذي يتوقع عرضه يونيو 2018. وقال مصدر في هوليوود: «إن الشقيقتين تصوران مشاهد للفيلم الذي يضم النجمات ساندرا بولوك وكيت بلانشيت وآن هاثاواي وريانا».