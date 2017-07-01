أسهم أوروبا تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري في عام

ميلانو (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية، في التعاملات المبكرة أمس، لكنها تتجه لإنهاء تعاملات يونيو بتسجيل أكبر خسارة شهرية خلال عام وسط ضعف المعنويات بسبب المخاوف المتعلقة بتشديد السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 07.18 بتوقيت جرينتش استقر المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية دون تغيير يذكر، بينما زاد مؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.1% وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3%.

وخسر المؤشر ستوكس أكثر من 2% منذ بداية يونيو بعد مكاسب استمرت أربعة أشهر بدعم من انحسار المخاوف السياسية في منطقة اليورو وتحسن الآفاق الاقتصادية. لكن صدور تعليقات تميل إلى التشديد النقدي من مسؤولين ببنوك مركزية هذا الأسبوع أثارت موجة بيع واسعة وفرضت ضغوطاً بصفة خاصة على الأسهم المستفيدة من تدني أسعار الفائدة وأسهم شركات التصدير. وكانت تحركات مؤشرات القطاعات محدودة أمس، وسجل مؤشر قطاع النفط والغاز أكبر الخسائر بانخفاضه 0.6%، بينما ارتفع مؤشر قطاع البنوك، الذي يستفيد من ارتفاع الفائدة، لليوم الخامس على التوالي.

وكان سهم جرين كينج البريطانية للتجزئة أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس بهبوطه 6.6% بعدما خفض جيه.بي مورجان تصنيفه للسهم إلى محايد بينما صعد سهم صب سي 7 لخدمات حقول النفط 4.1% بعد صفقة استحواذ.