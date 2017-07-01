الأسر اليابانية تتقشف

طوكيو (د ب أ)

انخفض متوسط إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 0.1% على أساس سنوي في مايو، في تراجع للشهر الخامس عشر على التوالي، وسط ثبات في الأجور وضعف الاستهلاك، وفقاً لما ذكره تقرير حكومي أمس.

كما انخفضت الأجور الشهرية المعدلة على أساس معدل التضخم بنسبة 1.7% عن العام السابق، لتصل إلى 421 ألفاً و497 يناً (3763 دولاراً) في مايو، في تراجع للشهر الثالث على التوالي.

وتراجع إنفاق المستهلكين بشكل خاص منذ أن رفعت الحكومة ضريبة المبيعات إلى 8% في أبريل 2014، من 5% في أول زيادة منذ 17 عاماً.

وذكرت الوزارة أيضاً أن معدل البطالة في البلاد قفز إلى 3.1% في مايو، مقارنة بـ 2.8% الشهر السابق، في زيادة للمرة الأولى في ستة أشهر. وأضافت أن عدد العاملين في جميع أنحاء البلاد استقر عند 65.47 مليون شخص، بزيادة قدرها 760 ألف شخص على الفترة نفسها من عام2016 وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الياباني، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 0.4% على أساس سنوي في مايو، في زيادة للشهر الخامس على التوالي، وسط ارتفاع أسعار النفط، وفقاً لما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات. وهذه القراءة ما زالت بعيدة كثيراً عن نسبة التضخم المستهدفة البالغة 2%، التي حددها البنك المركزي الياباني قبل أربعة أعوام، عندما بدأ سياسة صارمة للتيسير النقدي لمكافحة الركود، وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.