«جي إيه سي الفجيرة» تدير الخدمات الخـاصـــة لناقلات النفط الكويتية

الفجيرة (الاتحاد)

أعلنت شركة «جي إيه سي» الفجيرة، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً عالمياً لعملياتها، عن فوزها بعقد إدارة من «شركة ناقلات النفط الكويتية»، والتي ستقوم بموجبه بتزويد ناقلات النفط بخدمات التوريد وتأمين وتركيب قطع الغيار اللازمة، إلى جانب مجموعة من الخدمات اللوجستية الأخرى لناقلات الشركة القادمة إلى الفجيرة وخورفكان وسنغافورة.

وباعتبارها إحدى الشركات التابعة لمجموعة جي إيه سي العالمية المتخصصة بخدمات الشحن والخدمات اللوجستية والبحرية، تعاونت جي إيه سي الفجيرة مع «مكتب جي إيه سي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط» في دبي وشركة جي إيه سي سنغافورة لإتمام هذه الصفقة، بحسب بيان أمس.

بموجب هذا العقد، ستقوم جي إيه سي الفجيرة بتعيين فريق متخصص لإنجاز نحو 450 مهمة مختلفة في العام، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم مع توسع أسطول شركة ناقلات النفط الكويتية.

ووقع اختيار شركة جي إيه سي الفجيرة للمرة الثالثة من قبل ’شركة ناقلات النفط الكويتية‘ لتقديم الخدمات الإدارية إلى ناقلاتها.

وأشاد أحد ممثلي الإدارة العليا في ’شركة ناقلات النفط الكويتية‘ بالسجل الحافل الذي تتمتع به جي إيه سي الفجيرة فيما يتعلق بالتميز في تقديم الخدمات التشغيلية، والذي يشكل أحد الأسباب الرئيسية لمنحها هذا العقد الجديد، قائلاً: «يسرنا التعاون مرة أخرى مع شركة جي إيه سي الفجيرة، ونحن نتطلع قدماً لتوثيق هذا التعاون المثمر بيننا».

من جهته، قال القبطان يوهان ثوريسون، مدير عام خدمات الشحن بشركة جي إيه سي في الفجيرة ودبي: «تسهم خدمات الإدارة الفاعلة في تعزيز كفاءة عمل ناقلات النفط، وهو الأمر الذي يساعد بدوره على خفض المدة التي تقضيها تلك الناقلات في الموانئ. وتستفيد خدمات الإدارة التي تقدمها شركة بشركة جي إيه سي الفجيرة من عنصر الوقت في تحقيق وفورات في التكلفة، وإتاحة المزيد من الوقت الثمين لعملائها الكرام مثل ’شركة ناقلات النفط الكويتية‘. ويتمثل هدفنا الأساسي في ضمان قدرة فرق عملنا على توفير هذه المكاسب المتعلقة بالكفاءة العالية على نحو مستمر ودائم».