%88 نمواً سنوياً للسياحة البحرية بأبوظبي خلال 10 أعوام

بسام عبد السميع (أبوظبي)

سجلت السياحة البحرية في أبوظبي نمواً سنوياً بلغ 88% خلال 10 أعوام، ليرتفع عدد الزوار البحريين بنهاية موسم 2016-2017 إلى 345 ألف زائر، مقابل 35 ألف زائر بحري في موسم 2006-2007، كما ارتفع معدل السفن السياحية القادمة إلى أبوظبي إلى 161 سفينة بنهاية الموسم الحالي، مقابل 29 سفينة ركاب بنهاية موسم 2006-2007، بنمو سنوي مركب 45%، بحسب بيانات أداء قطاع السياحة البحرية للإمارة خلال عقد كامل.

وتشهد حركة السياحة البحرية في الإمارة نمواً مطرداً في أعداد السفن السياحية، التي تزور الإمارة في كل موسم، وذلك منذ أن بدأ ميناء زايد رسمياً باستقبال البواخر السياحية في موسم 2006-2007.

ولأول مرة منذ انطلاق السياحة البحرية في أبوظبي عام 2006، امتد موسم الرحلات البحرية إلى شهر يونيو 2017، بوصول رحلة خطوط «ماجستيك برينسيس»، والتي كانت آخر سفينة سياحية ترسو في ميناء زايد في أبوظبي لهذا الموسم، ما يعكس الطلب المتزايد للمسافرين، ويؤكد الدور المهم الذي تلعبه موانئ أبوظبي، بالشراكة مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنوع الاقتصادي.

وتوقفت «ماجستيك برينسيس» في أبوظبي بين دبي وكوتشين في الهند، كجزء من مسارها البالغ 56 يوماً من برشلونة إلى مينائها في شنغهاي، الصين، وانضمت إلى السفن الشقيقة «رويال برينسيس» و»ريجال برينسيس» في خطوط برينسيس البحرية، وتتألف السفينة من 19 طابقاً، ويمكنها استيعاب 3560 شخصاً ويبلغ عدد أفراد طاقمها 1346 فرداً.