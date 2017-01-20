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جنيفر لوبيز.. أفضل ممثلة
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تاريخ النشر: الجمعة 20 يناير 2017

لوس أنجلوس (د ب أ)

فازت المغنية والممثلة جنيفر لوبيز بأول جائزة لها في حفل بيبول تشويس أوردز، حيث حازت جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن دورها في مسلسل «شيدز اوف بلو».

وقالت جنيفر 47 عاما لدى حصولها على الجائزة: «أريد أن أشكر كل الناس».

وقد قدم الحفل في نسخته الـ43 الممثل جويل ماكهيل، وقد فاز الممثل كيفين هارت على جائزة أفضل ممثل في فيلم كوميدي، كما فاز المغني جاستين تيمبرلايك 35 عاماً على جائزة أفضل فنان وأفضل أغنية عن أغنية «كانت ستوب ذا فيلينج».

وتقدم جاستين بالشكر لزوجته جاستين بيل وابنهما سيلاس الذي يبلغ من العمر عاماً واحداً.

وحصل الممثل دوين جونسون على جائزة أفضل ممثل تلفزيوني، وحاز المغني بليك شيلتون 40 عاماً جائزتي أفضل مغنٍ لموسيقى الكانتري وأفضل ألبوم للعام، وفازت الممثلة بليك ليفلي 29 عاماً على جائزة أفضل ممثلة سينمائية في فيلم درامي عن دورها في فيلم «ذا شالوز».

وتمكنت الإعلامية الين ديجنريس 58 عاماً من تحطيم الرقم القياسي للفوز بجوائز بيبول تشويس، حيث فازت بالجائزة الـ20 لها لأفضل برنامج، كما فازت بجائزة أفضل صوت في فيلم رسوم متحركة عن فيلم «فايندج دوري» وأفضل تعاون كوميدي مع بريتني سبيرز، وقالت الين: «إن الجوائز تعني لها الكثير لأنها اختيار (الجمهور)». وحاز الممثل جوني ديب 53 عاماً جائزة أفضل شخصية سينمائية، ويشار إلى أن هذه الجائزة هي الـ14 التي يحصل عليها جوني في حفلات جوائز بيبول تشويس.

     
 

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