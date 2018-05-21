أخلاقيات النشر في المجلس الرمضاني بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت فعاليات المجلس الرمضاني السابع الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بالشراكة مع مؤسسة الشارقة للإعلام في مسرح المجاز.

وكانت أولى جلسات المجلس الرمضاني بالتعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين، تحت عنوان «أخلاقيات العمل في قطاع النشر»، وتحدث فيها، راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، وتامر سعيد، مدير عام مجموعة كلمات، ومحمد بن دخين، مدير عام دار التخيل للنشر والتوزيع، وأدارتها الإعلامية صفية الشحي.

وأكد الكوس أن هناك عدة جهات تدعم قطاع النشر في دولة الإمارات مثل المجلس الوطني للإعلام ودائرة الثقافة وغيرها الكثير نظراً لأهمية القطاع الثقافية والاقتصادية، كما إن الناشر الإماراتي يحظى بدعم كبير من الشيخة بدور القاسمي وجمعية الناشرين والمؤسسات الثقافية المختلفة.

وأشار تامر سعيد مدير عام مجموعة كلمات، إلى تطور كتب اليافعين في الشارقة والإمارات بصفة عامة، كما أن كتب اليافعين لم يكن لها تواجد كبير في العالم العربي قبل عدة سنوات، لذلك حرصت مجموعة كلمات على إنتاج محتوى هادف لهذه الفئة.

وقال محمد بن دخين مدير عام دار التخيل للنشر والتوزيع: توقفت عن نشر الكتب وتحولت إلى المجلات الإلكترونية، لأن العديد من المنصات الإلكترونية تسهل عملية النشر الإلكتروني من دعم وتسويق وترجمة وغيرها، ولأن 90% من مطبوعات العالم العربي تخاطب 30% من سكان الوطن العربي.