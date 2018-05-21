مركز للفنون الأدائية ومهرجان وطني للمسرح اليمني ينطلقان هذا العام

محمد عبدالسميع (الشارقة)
أكد رئيس الهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله، اعتزازه بثقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي أولاها للهيئة بتكليفها بتنفيذ المبادرات تلو الأخرى، حيث تندرج جميع هذه المبادرات تحت الرؤية الاستراتيجية، التي أسس في سبيلها الهيئة العربية للمسرح، والتي تلعب منذ نشأتها دوراً فاعلاً في توثيق المسرح العربي وتمتين صلاته ورفده بالجديد وتقريب المسافات بينه وبين الآخر.
جاءت تصريحات عبدالله في مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة العربية للمسرح بالشارقة، أمس الأول، للإعلان عن اتفاقية تنظيم مهرجان اليمن الوطني للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة اليمنية. وتحدث فيه أيضاً وكيل العاصمة المؤقتة (عدن)، محمد نصر الشاذلي.
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وأضاف عبدالله: من ناحية ثانية فقد وقعت الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة اليمنية مذكرة تفاهم تؤسس لتخطيط برامج عمل مشتركة من خلال إنشاء مركز للفنون الأدائية يبدأ العمل في مطلع سبتمبر 2018م، ليكون منطلقاً للتأهيل والتدريب في مجالات مسرحية مختلفة، منها ما يتعلق بفنون العرائس والفرجة الشعبية، كما سيتم العمل على تأهيل الفريق المحوري لتنمية المسرح المدرسي في عدن والمناطق المحررة، بهدف تأهيل المعلمات والمعلمين المشرفين على نشاطات المسرح المدرسي، وقد حدد الطرفان هدفاً يتمثل في تنظيم مهرجان للمسرح المدرسي في عدن أبريل 2019م.
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وأكد شاذلي أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الهيئة تشكل القاعدة الأساس لانطلاق عديد الشراكات المسرحية من أجل تنمية وتطوير وتوثيق المسرح اليمني بكافة الوسائل، من خلال مساهمة كل طرف بإمكاناته وخبراته، ومساهمة الهيئة في إغناء الخزانة المسرحية اليمنية بمختلف المنشورات المسرحية التي تصدرها.