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الذهب يتراجع ويحقق أول خسارة شهرية في 2017
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تاريخ النشر: السبت 01 يوليو 2017

بنجالور (رويترز)

انخفض الذهب أمس، متأثراً بتعليقات من بنوك مركزية كبرى تلمح إلى الاتجاه لتشديد السياسات النقدية، لكن تراجع الدولار حد من خسائر المعدن النفيس.

وأشارت تعليقات من مسؤولين ببنوك مركزية من بينهم رئيس البنك المركزي ماريو دراجي، ومحافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني، وعدد من كبار صناع السياسات في بنك كندا المركزي في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى أن حقبة التيسير الكمي تقترب من نهايتها، وأن أسعار الفائدة تتجه للارتفاع.

ويتأثر الذهب كثيراً بارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

لكن خسائر الدولار المقوم به المعدن عوضت أثر ارتفاع العوائد لتبقي الذهب داخل نطاق ضيق.

وانخفض الذهب 0.2% إلى 1242.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.36 بتوقيت جرينتش. وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.3% إلى 1242.60 دولار للأوقية. ... المزيد
     
 

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