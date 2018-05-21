جاك لانغ: الفن يساعد على نشر روح التسامح

محمد نجيم (الرباط)

استقبل طلبة كلية الطب والصيدلة، بجامعة القاضي عياض في مراكش، جاك لانغ الرئيس السابق لمعهد العالم العربي بباريس، حيث ألقى محاضرة عن دور الثقافة في نشر قيم التسامح وتكريس روح المواطنة ونبذ كل أشكال العنف.

وأكد لانغ في محاضرة بعنوان «الثقافة والتربية والوضع في الساحة الدولية»، أن التربية على حب الفن وتذوق كل أشكال التعابير الفنية والجمالية تصنع المواطن الصالح الذي ينبذ كل أشكال العنف والتطرف، وتجعل المواطن ينتفح على ثقافة الآخر ويتجاوب معها، وقال إن الفنان يغير نظرة الناس إلى الأشياء العادية، ويمكن للفنان أو المبدع أن يخلق التغيير الإيجابي إلى عدد من الأشياء والمفاهيم المكرسة، مؤكداً أن الثقافة تعتبر الوجه المضيء في تاريخ البشرية، ومن خلال الثقافة والإبداع يُعبّر الإنسان عن أحاسيسه ومشاعر الجمال المغروسة فيه.

واعتبر لانغ، الذي تولى حقيبة الثقافة في حكومة الرئيس فرانسوا ميتران «أن المغرب يعد بلداً استثنائياً بتاريخه وموقعه الجغرافي وقوة شعبه، وبلداً متعدد الفكر والثقافات يؤمن بتعدد الثقافات ووفياً لعدد من القيم والمعتقدات». مؤكداً أن المغرب عرف في الآونة الأخيرة حركة فنية وثقافية لا يستهان بها، واستطاع أن يحافظ على التراث ويفتح متاحف جديدة، مضيفاً أن نجاح التعليم يتطلب منح الشباب آفاقاً جديدة للإبداع، وتحقيق الذات وتطوير مداركه، مشيرا إلى أن إحدى الوصفات لإنجاح التعليم تكمن في منح الفرصة لجيل الشباب والإنصات له واكتشاف مهاراته.