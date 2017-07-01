الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء فصلي خلال 7 سنوات

لندن (رويترز)

اتجه الدولار الأميركي صوب تسجيل أضعف أداء فصلي له في سبع سنوات أمس، إذ لم يشهد تعافياً يذكر أمام غيره من العملات الرئيسة بعد أسبوع شهد تعليقات تميل إلى التشديد من مسؤولين ببنوك مركزية هزت أسواق العملة الكبرى.

وزاد الدولار نحو 0.2% أمام اليورو في التعاملات المبكرة في أوروبا، لكنه يظل منخفضاً نحو 9% منذ بداية الربع الثاني من العام، و9% في هذا الأسبوع وحده. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسة، مقارنة مع مستواه عند إغلاق التعاملات الأميركية أمس الأول. غير أن العملة الأميركية انخفضت 0.2% أمام الين.

ووجد الدولار الكندي دعماً في تعافي النفط ليهبط الدولار الأميركي عن مستوى 1.30 دولار كندي للمرة الأولى منذ يناير، حيث يضع المستثمرون في اعتبارهم أن نسبة احتمال رفع الفائدة الكندية في 12 يوليو تبلغ 70%.

وتجاوز الجنيه الاسترليني أيضاً مستوى 1.30 دولار أميركي، مقترباً من أعلى مستوياته في 9 أشهر بدعم مراهنات على أن أسعار الفائدة البريطانية قد ترتفع في الأشهر المقبلة.

وصعد الاسترليني نحو 3.5% أمام الدولار منذ بداية أبريل، مسجلاً أفضل أداء فصلي في عامين، وثاني مكاسبه الفصلية على التوالي، بعد خسائر استمرت ستة فصول متعاقبة.

وعلى أساس مرجح بالتجارة يتجه الاسترليني أيضاً لتسجيل أفضل أداء منذ الربع الثاني من 2015.