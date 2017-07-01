الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء فصلي خلال 7 سنوات

لندن (رويترز)
اتجه الدولار الأميركي صوب تسجيل أضعف أداء فصلي له في سبع سنوات أمس، إذ لم يشهد تعافياً يذكر أمام غيره من العملات الرئيسة بعد أسبوع شهد تعليقات تميل إلى التشديد من مسؤولين ببنوك مركزية هزت أسواق العملة الكبرى.
وزاد الدولار نحو 0.2% أمام اليورو في التعاملات المبكرة في أوروبا، لكنه يظل منخفضاً نحو 9% منذ بداية الربع الثاني من العام، و9% في هذا الأسبوع وحده. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسة، مقارنة مع مستواه عند إغلاق التعاملات الأميركية أمس الأول. غير أن العملة الأميركية انخفضت 0.2% أمام الين.
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وتجاوز الجنيه الاسترليني أيضاً مستوى 1.30 دولار أميركي، مقترباً من أعلى مستوياته في 9 أشهر بدعم مراهنات على أن أسعار الفائدة البريطانية قد ترتفع في الأشهر المقبلة.
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وعلى أساس مرجح بالتجارة يتجه الاسترليني أيضاً لتسجيل أفضل أداء منذ الربع الثاني من 2015.