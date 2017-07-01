ربع مليون مستخدم لتطبيق زوروا أبوظبي عبر الهواتف الذكية

رشا طبيلة (أبوظبي)

«تطبيق زوروا أبوظبي»، يوفر عبر 350 ألف كلمة و1500 صورة لمستخدميه، دليلاً سياحياً إلكترونياً شاملاً للسياح ولسكان الدولة، حيث تم تحميله أكثر من 240 ألف مرة من قبل المستخدمين حتى الآن، ويسهل تحميله عبر الهواتف الذكية المدعومة بأنظمة «آيفون» و«أندرويد» و«ويندوز».

ويوفر التطبيق، الذي توفره هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، خريطة تضم الأماكن التي يهتم بها السائح أو المقيم من فنادق ومطاعم ومرافق صحية ومستشفيات ومساجد ومحطات محروقات وأماكن توقف الحافلات.

ويسهل البرنامج جولات السائح بالإمارة، ويعد وسيلة مهمة للإجابة على استفسارات السياح وسكان الدولة عن أبوظبي، من خلال توفير قاعدة بيانات مستحدثة وشاملة تضم جميع الخدمات التي يحتاجها الزائر أو المقيم.

يمكن استخدام التطبيق، بعد تحميله مجاناً على الأجهزة الذكية، ويتوافر بـ10 لغات ليخدم شريحة كبيرة من السياح القادمين من دول مختلفة مثل الصين، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وروسيا، والبرتغال، وهولندا واليابان، إلى جانب اللغتين الرئيسيتين العربية والإنجليزية.

ويوفر التطبيق معلومات تفصيلية أخرى تساعد الزائر على خدمة تحويل العملات، والقدرة على التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومعلومات عن الطقس وعن مواعيد الصلاة، وكيفية حجز سيارات الأجرة وغيرها من الخدمات.

وما يميز التطبيق أنه يضم الكثير من الخدمات التي تجعل من رحلة السائح أو تجربة المقيم استثنائية ومميزة، فهو يضم ما يسمى بـ «مخطط الرحلات»، حيث يستطيع المستخدم التخطيط لرحلته من خلال إنشاء أجندة لرحلته والأماكن التي يحب زيارتها، وفي حال قرر الحجز في أحد النشاطات أو المرافق فإن التطبيق يدل المستخدم على الموقع الإلكتروني أو الهاتف الخاص بالجهة التي يريد الحجز عن طريقها. يحدد التطبيق للمستخدم أهم المواقع القريبة من مكان تواجده، ويقدم ما يسمى بالواقع المعزز، حيث يستطيع المستخدم تشغيل «الكاميرا» من خلال التطبيق وتوجيهها إلى موقع معين أو مبنى ما، ليقوم التطبيق عبر الكاميرا بتحديد اسم المكان.

وتعاونت الهيئة مع مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات لتوفير خاصية معرفة مواقع مهمة وضرورية تشمل مستشفيات ومحطات محروقات ومساجد وغيرها من المرافق، إضافة إلى التعاون مع دائرة النقل لتوفير المعلومات حول سيارات الأجرة والحافلات العامة للنقل من خلال التطبيق. ويعتبر التطبيق أيضاً منصة تفاعلية فالمستخدم يستطيع عن طريق موقع «تريب أدفايسور» معرفة آراء وتعليقات زوار آخرين حول فندق أو مكان سياحي محدد.

وللسياح الذين يأتون من خارج الدولة، يوفر التطبيق معلومات حول أسعار تذاكر الطيران ليتعرف إلى أفضل الأسعار وشركات الطيران بالنسبة له والقدرة على الحجز إلكترونياً لرحلات الطيران والفنادق وسيارات التأجير وغيرها، وغيرها من الخدمات المرئية والصور التي تعكس السياحة بأبوظبي.