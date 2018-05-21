«الكانجارو» يسعى لتكرار إنجاز 2006

تأتي مشاركة المنتخب الأسترالي في مونديال روسيا 2018 واضحة الأهداف بالنسبة للأستراليين، الذين يرغبون في تكرار الإنجاز الكبير الذي حققوه في مونديال 2006 عند بلوغهم الدور الثاني في تلك البطولة، والخروج بصعوبة أمام المنتخب الإيطالي في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء تم احتسابها، إلا أن «الكانجارو» في البطولة المقبلة لا يقارن بمستوى 2006، خصوصاً وأنه في تلك الحقبة كان يمتلك عناصر مميزة بزغ نجمها في «البريميرليج»، خاصة والدوريات الأوروبية المحيطة بشكل عام، غير أن وجوده هذه المرة كان بصعوبة كبيرة عبر الملحق المؤهل، إلا أن المنتخب ومنذ تأهله إلى كأس العالم في عام 2006 وتواجده بعد غياب دام 32 عاماً، ثبت أقدامه جيداً في البطولة، وشارك بالنسخ الثلاث الماضية، وسيكون مونديال روسيا رابعهم، خصوصاً بعد انضمامه إلى الاتحاد الآسيوي، وخوضه نظام التصفيات مع الدول الآسيوية، والتي فتحت له المجال للتواجد في كأس العالم بشكل مريح، مقارنة مع خوضه الملحق بنصف البطاقة الممنوحة لأوقيانوسيا، ويتواجد اليوم في المجموعة الثالثة بجانب فرنسا وبيرو والدنمارك.

شارك المنتخب الأسترالي في 4 نسخ ماضية بدءاً من مونديال 1974 في ألمانيا، وانتظر طويلاً حتى تستضيف نفس الدولة ألمانيا البطولة، ليعود من جديد في عام 2006.

وتعتبر هذه النسخة هي الأفضل بالنسبة للمنتخب الأسترالي، عندما تأهل إلى دور الـ 16 متقدماً على اليابان وكرواتيا في جدول الترتيب وخلف البرازيل، بينما خرج من النسختين الماضيتين من الدور الأول، وخاض المنتخب «الأصفر» 13 مباراة في تاريخ مشاركاته بالمونديال، حقق الفوز في مباراتين فقط، وتعادل في ثلاث مواجهات، وتجرع مرارة الهزيمة في 8 مباريات، وسجل 11 هدفاً، واستقبلت شباكة 26 هدفاً.

خاض المنتخب الأسترالي تصفيات التأهل من المرحلة الثانية لآسيا، وتصدر المجموعة، التي ضمت الأردن وقيرغيزستان وطاجيكستان وبنجلاديش برصيد 21 نقطة بـ7 انتصارات وخسارة وحيدة، وفي التصفيات النهائية حل ثالثاً خلف اليابان والسعودية، بعد أن جمع 19 نقطة من 5 انتصارات، و4 تعادلات، وخسارة وحيدة، ليخوض الملحق المؤهل أمام المنتخب السوري، ويكسب بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليواجه صاحب نصف بطاقة أميركا الشمالية منتخب الهندوراس، ويكسبه بنتيجة 3-1 بمجموع اللقاءين.