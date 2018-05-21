المبارك: السيتي بطل «الرواية الأجمل» في تاريخ «البريميرليج»

محمد حامد (دبي)

في إطلالته السنوية التي يترقبها عشاق «البلو مون»، أكد معالي خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، المتوج بلقب «البريميرليج» للموسم المنتهي، أن ما حققه الفريق يدعو للفخر على المستويات كافة، سواء التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بجدارة واستحقاق، أو تحطيم الأرقام القياسية، وكذلك تقديم كرة القدم الجذابة.

وأشار المبارك إلى أن القادم سوف يكون أكثر إبهاراً وإنجازاً، خاصة أن مان سيتي لديه قائمة من النجوم الشباب أصحاب القدرات الخاصة، والأهم هو أن هذا الفريق بتشكيلته الحالية ما زال أمام هامش كبير للتطور، والاستمرار على القمة لسنوات مقبلة.

ولم يتردد المبارك في الكشف عن رغبة إدارة النادي، وكذلك الجهاز الفني بقيادة بيب جوارديولا في الحصول على خدمات لاعب أو لاعبين على الأكثر في فترة الانتقالات الصيفية لدعم الفريق، واضعاً شرطاً أساسياً في جلب الوجوه الجديدة، وهو أن يشكلوا إضافة حقيقية للفريق، ويؤكد أن هذا هو الدرس الأهم الذي تعلمه طوال فترات رئاسته للنادي، على حد قوله، حيث يعد البناء من موقع القوة هو الطريق الأكثر ضماناً لتحقيق المزيد من النجاحات.

وامتدح المبارك في حواره السنوي، المدرب جوارديولا، مؤكداً أنه يملك عقلية لا مثيل لها فيما يتعلق بتطوير اللاعبين، وتحفيزهم في كل مباراة، واصفاً إياه بأنه مدرب لا يعرف الرحمة، حينما يتعلق الأمر بالضغط على اللاعبين لكي لا يستسلموا للاسترخاء والاكتفاء بما تحقق.