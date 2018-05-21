«البلو مون» يسطع بـ 10 أرقام قياسية

دبي (الاتحاد)

سوف يذكر التاريخ أن موسم 2017 - 2018 شهد توهجاً للفريق البطل بطريقة لم يفعلها بطل قبله، ولا تبدو في الأفق القريب ملامح لفريق آخر يملك القدرة على تحقيق ذلك سوى نفس البطل «مان سيتي»، فقد كان من اللافت في حوار معالي خلدون المبارك شغفه اللافت بالأرقام التي تحققت، مشيراً في أحد أهم محاور المقابلة إلى أن هذه الأرقام القياسية هي الدليل الذي لا يقبل الشك على قدرات بيب جوارديولا، ونجوم الفريق الذين ينتظرهم مستقبل كبير. وارتكز حديث المبارك على حصاد الـ 100 نقطة، منها 50 نقطة خارج معقله، وكذلك فارق النقاط مع صاحب المركز الثاني مانشستر يونايتد والذي بلغ 19 نقطة، فضلاً عن الغزارة التهديفية، والقدرات الدفاعية، وأثنى كثيراً على أحد الأرقام الباهرة التي تتعلق بالقدرات الخاصة لنجوم مان سيتي، فقد تمكن 4 من عناصر الفريق البطل من تصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف، وهم دي بروينه الذي أهدى 16 هدفاً لرفاق دربه، وساني الذي صنع 16 هدفاً، ودافيد سيلفا، ورحيم سترلينج ولكل منهما 11 «أسست».

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19 نقطة

في موسم 1999 - 2000 حسم مان يونايتد لقب الدوري بفارق 18 نقطة عن أرسنال، وظل الرقم صامداً، حتى جاء «بيب تيم» وظفر بلقب الدوري للموسم المنتهي بفارق 19 نقطة عن مان يونايتد الوصيف.