دبا الفجيرة.. النجاح الثالث على التوالي

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

خرج دبا الفجيرة من موسمه الرابع بدوري الخليج العربي بمكاسب عديدة، فقد رسخ نفسه مكوناً أساسياً من مكونات الدوري للمرة الخامسة في تاريخ النادي، ليعادل رقم اتحاد كلباء، الذي يتواجد للمرة الخامسة هو أيضاً، كما أنه نجح في الحفاظ على وضعه بالدوري للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما يشكل إنجازاً غير مسبوق لأندية الساحل الشرقي في عصر الاحتراف، كما حقق معدلاً جيداً من اللعب بدوري الخليج العربي، حيث وصل لمباراته رقم 100 في الدوري بنهاية لقائه مع الشارقة في ختام الموسم الحالي.

وحصد «النواخذة» طوال مشاركته في الدوري لأربع مرات 22 حالة فوز، توزعت على 6 حالات فوز في موسم 2012 -2013 وبعدها 8 حالات فوز في موسم 2015 - 2016، ثم 3 حالات فوز في موسم 2016 -2017، وأخيراً 5 حالات فوز هذا الموسم، كما سجل الفريق خلال المواسم الأربعة في دوري الخليج العربي ما مجموعه 108 أهداف.

ونجح «النواخذة» في الرهان على المدرب البرازيلي باولو كاميلي، الذي حقق رقماً قياسياً جديداً بالدوري، حيث ساهم في مواسمه الخمس في دوري الأولى في الإبقاء على الفرق التي يدربها بمنأى عن الهبوط، منها 3 مرات على التوالي مع فريق الإمارات، ومع دبا الفجيرة مرتان، وهي أرقام جيدة للمدرب الذي يتمتع بخبرة البقاء، كما أن رهان «النواخذة» قد نجح مع الثنائي البرازيلي دياجو أكوستا ورودولفو اللذين ظهرا بشكل مميز، وسجلا 7 أهداف حاسمة في الدور الثاني مع تواجد اثنين من أبرز اللاعبين العرب مع كوكبة من اللاعبين المواطنين الجيدين، أصحاب الخبرة.

وتسعى إدارة دبا الفجيرة بقيادة أحمد سعيد الضنحاني إلى إنهاء ملف الأجانب الجدد، بعد التجديد للمدرب كاميلي للموسم الثالث، حتى يحقق للفريق الاستقرار الفني الذي نجح في إبقاء الفريق راسياً بثبات في ميناء الخليج العربي، رغم الأمواج العاتية.