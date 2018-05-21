«المجلس الرياضي» يطلع على خطط الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

اطلع عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي خلال زيارته لنادي الشارقة على الخطط والاستراتيجيات التي يتبناها النادي في إطار رؤاه لاستكمال مشواره الرياضي لتأهيل فرقه ولاعبيه للموسم المقبل. وتأتي الزيارة في إطار جولته على كافة أندية إمارة الشارقة بعد توليه مهام الأمين العام للاطلاع على واقع الأندية الرياضية وما تحققه من نتائج فضلا عما تلاقيه من تحديات. وأشاد عيسى هلال الحزامي بالنتائج المتميزة التي حققتها فرق النادي مع نهاية الموسم مشيرا إلى أن الشارقة يعد منصة رياضية مشرفة للإمارة والدولة.

وبارك الحزامي لمجلس الإدارة ولأسرة النادي تحقيق فريق كرة السلة لقب بطولة كأس الأندية الخليجية، مشيرا إلى أن إنجاز كرة السلة يكمل المسيرة الناجحة للعبة في النادي حيث حققت كافة فرق المراحل السنية الألقاب كافة مما يؤكد أن مستقبل اللعبة بخير في النادي الذي أصبح أحد أهم روافد المنتخبات الوطنية. ونقل عيسى هلال الحزامي تحيات الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي لمجلس إدارة النادي معبرا عن فخره بما يحققه النادي من تواصل ونجاح رياضاته وفي القطاعات كافة، مشيرا إلى أن المجلس حريص على دعم النادي وتمكينه من مواصلة تقدمه.

حضر اللقاء محمد جمعة بن هندي نائب رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة أحمد البح رئيس إدارة الألعاب الجماعية وعبد الله العجلة رئيس شركة كرة القدم وعبيد الشامسي رئيس المكتب القانوني للنادي وناصر بن عفصان المدير التنفيذي للنادي.