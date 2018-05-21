بزلنك يكسب الغزالي في بطولة حميد بن عمار

عجمان (الاتحاد)

أسفرت نتائج مباريات اليوم الرابع لبطولة حميد بن عمار النعيمي في نسختها الخامسة التي تنظمها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية، وتقام بملاعب كواترو، عن 5 انتصارات وتعادلين في المباريات السبع التي تقام يومياً، بواقع 4 مباريات لفئة الكبار و3 للصغار. على صعيد منافسات الكبار، فاز فريق حواء فكتوري على است سبورت 4-2 ضمن الجولة الثانية لفرق المجموعة الأولى، وفي المباراة الثانية، أمتع فريق بزلنك العقارية المشجعين بأداء رائع، وتغلب على الغزالي 3-1، وانتهت مباراة فريقي شرطة عجمان وقروب 65 بالتعادل السلبي بعد أداء قوي من الطرفين، وفاز البركان على المرزوقي 2-1. وعلى صعيد منافسات الصغار، تعادل فريقا أكاديمية النجوم ونجوم عجمان 4-4 وفاز العميد على فريق فريق المرحوم أحمد الوسيم 2-صفر، واختمت مباريات فئة الصغار بمهرجان أهداف في المباراة التي جمعت فريقي أكاديمية عجمان «ب» والبركان وأمطر فيها البركان، شباك الأكاديمية بـ 13 هدفاً مقابل هدفين وهي أكبر النتائج في البطولة.

وأكد يحيى خلف المطروشي، رئيس اللجنة المنظمة، أن البطولة أصبحت تقليداً سنوياً تتنافس فيها مجموعة متميزة من محبي كرة القدم، بعد نجاحها المبهر في النسخ السابقة، وتأتي ضمن سلسلة فعاليات رائعة تزخر بها إمارة عجمان في الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن جماهير عجمان والمتابعين للبطولة يستمتعون بنشاط رياضي له طابعه المجتمعي. وقال: رعاية الشيخ حميد بن عمار النعيمي للبطولة التي تحمل اسمه، أحد عناصر النجاح، لا سيما بعد الاهتمام الذي حظيت به البطولة على صعيد الجمهور أو عدد الفرق المشاركة.