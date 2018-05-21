«أبوظبي» سادس رالي البرتغال

بورتو (الاتحاد)

حل فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي للراليات في المركزين السادس والسابع برالي البرتغال، سادس جولات بطولة العالم للراليات، على يد النرويجي مادس أوستبيرج وملاحه تورشتاين إيريكسن وكريج برين وملاحه سكوت مارتن على متن سيتروين سي3 دبليو.آر.سي على التوالي.

تألف الرالي الترابي - الحصوي من 20 مرحلة خاصة بالسرعة، وأكد كريج برين أن انثقاب الإطار في اليوم الأول كلفنا الكثير، بل وضعنا في رأس قائمة المنطلقين في اليومين المتبقيين، أي أنني كنت أعمل على تنظيف المراحل وتجهيزها للسيارات المتبقية.

وتابع: كان من الصعب جداً تسجيل أزمنة متفوقة على طرقات زلقة جداً، ولكنني كنت أشعر بالأداء العالي للسيارة، مشيرا إلى أن التركيز الآن على رالي سردينيا الإيطالي، وسنعمل على ترجمة ثقتنا بالسيارة إلى نتائج جيدة.

من جهته، أكد مادس أوستبيرج، أن مشاركته كانت مفيدة جداً لي وللفريق، تعلمت أكثر عن قيادة السيارة على الطرقات الترابية الزلقة.

وقال: تعثرت قليلاً في اليوم الأول في جانب معايير ضبط السيارة، ولكن الفريق وضع كل جهده في سبيل تطويرها، بما يتناسب وأسلوبي في القيادة وباتت السيارة بالفعل أفضل في القسم الثاني من اليوم الأول وحتى آخر الرالي.

وتابع: سعيد بسرعتنا التي وصلنا إليها، وبقدرتنا على الضغط في الظروف المناسبة.