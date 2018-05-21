العين يكرم أبطال وبطلات الجو جيتسو

العين (الاتحاد)

كرمت شركة العين للألعاب المصاحبة للاعبي ولاعبات الجو جيتسو المتوجين بلقبي كأس رئيس الدولة، وبطولة «أم الإمارات» للفتيات للجو جيتسو، وتم توزيع مكافآت عليهم تقديرا لما قدموه في البطولتين حيث إنهم حافظوا على الصدارة من بدايتها إلى نهايتها، ولا سيما إنهما من البطولات المحلية الوحيدة التي أقيمت بنظام الجولات.

وأشاد خميس عبيد الكعبي رئيس الشركة بجهود اللاعبين واللاعبات على مدار الموسم في كل البطولات، مشيرا إلى أن العين أهم قلاع الجو جيتسو من خلال المواهب والأبطال الذين يقدمهم للمنتخبات الوطنية.

وقال: الفريق فاز بكل شيء في الموسم الماضي على مستوى الأندية إلا جائزة أبوظبي العالمية التي تمنح على ضوء مجموع النقاط في الموسم بشكل كامل، والذي فاز بها الوحدة بأفضلية كثرة مشاركاته الخارجية بأعداد كبيرة في بطولات أبوظبي جراند سلام والبطولات الوطنية وبطولات الإنتركونتيننتال.

وأضاف: لدينا أفضل المواهب من اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات، وكنا نركز على الكيف فقط لأن الهدف كان تقديم الأبطال للمنتخبات الوطنية، وكما لدينا أكاديمية هي الأولى من نوعها على مستوى الأندية، بدليل أن كل تحد كنا نخوضه بنظام الجولات والأحزمة كان العين يفوز به، فالزعيم هو بطل الكأس وبطل بطولة «أم الإمارات» للفتيات في الموسمين الماضي والحالي، أي منذ تأسيس البطولتين، فضلا عن أن لاعبي ولاعبات العين كانوا حاضرين بقوة في تمثيل الدولة ببطولة العالم للشباب والناشئين الأخيرة وحصدوا عددا من الميداليات التي ساهمت في رفع علم الدولة بالبطولة العالمية.