نصف نهائي «طائرة» ند الشبا الليلة

رضا سليم (دبي)

تشهد دورة ند الشبا الرياضية في العاشرة من مساء اليوم، مباراتي نصف نهائي بطولة الكرة الطائرة، حيث يلتقي فريق اف 3 أ متصدر المجموعة الأولى من فريق سبينيس وصيف المجموعة الثانية، فيما يلتقي في منتصف الليل فريقا اف 3 متصدر المجموعة الثانية مع المفاجأة وصيف المجموعة الأولى، والفائزان يتأهلان لنهائي البطولة الذي سيقام بعد غد، فيما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث، غداً.

شهدت مباريات أمس الأول، حضور 17 مسناً من نادي ذخر الاجتماعي لمتابعة منافسات الدورة للمرة الأولى، حيث قامت اللجنة المنظمة باستقبالهم وتكريمهم.

وتشهد ساحة دبي فيستيفال سيتي الخارجية نهائي كرة السلة 3X3، والتي تقام في 4 فئات للرجال والسيدات والشباب والشابات، بمشاركة 61 فريقا، منهم 28 فريقا للرجال و16 للسيدات و12 فريقا للشباب، و5 فرق للفتياتن.

من جانبه، أعرب عادل البناي رئيس اللجنة الفنية بالبطولة عن سعادته بالتواجد الكبير في ثلاثيات كرة السلة في منطقة الفيستيفال سيتي، وقال:«الحضور الجماهير والمشاركين فاق التوقعات، خاصة في ظل مشاركة 61 فريقا، من مختلف الفئات والجنسيات، ونحن نتعامل مع الحدث على أنه رياضة مجتمعية وحرصنا أن يكون في أماكن التسوق والمولات وتجمعات الجماهير بعيدا عن الصالات المغلقة، والهدف منها تعزيز مفهوم النشاط البدني بين أفراد المجتمع، والتشجيع على ممارسة الرياضة».

وأشار إلى أن الجوجيتسو من الألعاب المجتمعية واسعة الانتشار، وبالتعاون مع الاتحاد نسعى أيضا إلى انتشارها بشكل أفضل والبطولة يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين في أول ظهور للعبة في الدورة، موضحا أن الأمور تسير بشكل جيد في بطولتي الأردن ومصر، وهناك تواصل مع الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، وأيضا التعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية، وسنبدأ بالأردن وبعدها في مصر، ونتوقع أن تكون انطلاقة جديدة لنا في أول نسخة.

وأوضح أنه سيتم تقييم المشاركات الخارجية بعد انتهاء هذه النسخة والنتائج التي وصلنا إليها وبعدها نحدد المرحلة المقبلة سواء من ناحية توسيع الدورة أو إضافة ألعاب أخرى، وهو ما سيأتي بعد التقييم ومناقشة التقارير الخاصة بالبطولتين. وتأهلت التونسية عزة بسباس إلى نهائي منافسات سلاح الساير الدولي للسيدات، وتلتقي عزة بسباس غداً، مع الهولندية مارلين بوتنهويس.

ويقام نهائي سلاح الفلورية المحلي للرجال، بين ثنائي نادي بني ياس، عبد الرحمن حفور وحمد الجلاف.