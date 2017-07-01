ترامب لأردوغان: يجب وقف تمويل الإرهاب ومكافحة الأيديولوجية المتطرفة

أبوظبي (وكالات)

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تناول سبل حل الأزمة بين قطر وجيرانها في الخليج و«إنهاء تمويل الإرهاب».

وقال البيت الأبيض في بيان إن «ترامب تحدث اليوم (أمس) مع أردوغان حول مواضيع عديدة، منها سبل حل الخلاف القائم بين قطر وجيرانها الخليجيين والعرب، مع ضمان أن تعمل كل الدول على وقف تمويل الإرهاب ومكافحة الأيديولوجية المتطرفة».

وأكد ترامب «أهمية قيام جميع حلفائنا وشركائنا بزيادة جهودهم لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله»، بحسب البيان.

وكان ترامب قد اتهم قطر صراحة بتمويل الإرهاب على «أعلى مستوى»، مشيداً بالقمم الثلاث التي عقدها في العاصمة السعودية الرياض أواخر مايو الماضي، معتبراً إياها «بداية لنهاية الإرهاب».