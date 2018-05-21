أشهر المساجد مسجد «شاه فيصل» في إسلام أباد



تاريخ النشر: الثلاثاء 22 مايو 2018 مسجد الملك فيصل أو مسجد «شاه فيصل» في مدينة إسلام أباد في باكستان وهو من أكبر المساجد في العالم وأشهرها ومعروف بضخامته وبهندسته العمرانية الفريدة. وتعود فكرة إنشائه إلى العاهل السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز عام 1966م، وقد تم الانتهاء من عملية بنائه عام 1986م وافتتاحه سنة 1987 م، بتكلفة توازي 120 مليون دولار أميركي. وقد تم إطلاق اسمه على المسجد وعلى الطريق المؤدية إليه عام 1975م، وكان يضم الجامعة الإسلامية الدولية. وأهم ما يميز المسجد تصميمه الفريد وقبته التي تبدو على هيئة «خيمة بدوية». وتبلغ مساحته حوالي 5000 متر مربع، ويتسع مع الفضاء المحيط له لحوالي 30 ألف مصل.