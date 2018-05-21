إدارة الظفرة تبحث ترتيبات الموسم الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة نادي الظفرة برئاسة صالح جذلان المزروعي، رئيس مجلس إدارة النادي، اجتماعاً بمقر النادي في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وحضره كل من فارس مكتوم المزروعي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، وعيسى سيف المزروعي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس شركة الظفرة للألعاب الرياضية، ومطر سالم المنصوري الرئيس المكلف لشركة نادي الظفرة للاستثمار، وخميس عيسى المزروعي المدير التنفيذي للنادي، كما حضر الاجتماع سالم أحمد المزروعي وخميس خليفة المزروعي.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تهم مسيرة النادي وشركاته الثلاثة خلال الموسم المنقضي واستعدادات الشركات للموسم الجديد، حيث تم تشكيل لجنة لتقييم شهادات الموظفين وتسكينهم على الهيكل الجديد المعتمد من مجلس أبوظبي الرياضي، ويترأس اللجنة سالم أحمد المزروعي عضو مجلس إدارة شركة الظفرة لكرة القدم، وبعضوية كل من مطر سالم المنصوري ممثلاً عن شركة الظفرة للاستثمار، ومرشد خلفان المرر ممثلاً عن شركة الظفرة للألعاب الرياضية، وخميس عيسى المزروعي المدير التنفيذي للنادي.

وبحث المجلس آلية الاستفادة من قرار مجلس الوزراء للقانون الاتحادي بالسماح لمشاركة اللاعبين من الفئات المشمولة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المسابقات الرياضية الرسمية، وهم أبناء المواطنات وحملة جواز سفر الدولة ومواليد الدولة والمقيمون في الدولة.

كما أكد الاجتماع على مواصلة تنظيم النادي لمهرجان الظفرة الرياضي الثقافي في دورته الثالثة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وفي جميع مراكز النادي، والذي ينظم عقب نهاية امتحانات العام الدراسي الجاري.