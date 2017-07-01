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انتقدت مجلس الأمن لعدم اتخاذه أي إجراءات بحقها

واشنطن: طهران تنتهك القرار الدولي بشأن الاتفاق النووي
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تاريخ النشر: السبت 01 يوليو 2017

نيويورك (وكالات)

قالت الولايات المتحدة، أمس، إن إيران «انتهكت بصورة متكررة ومتعمدة» قرار مجلس الأمن الدولي الذي صادق على اتفاق 2015 الدولي بشأن برنامجها النووي، دون أن يتخذ المجلس أي إجراء بحقها ردا على هذه الانتهاكات».

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، إن «عمليات إطلاق صواريخ بالستية بصورة متكررة والعمليات المثبتة لتهريب أسلحة» إضافة إلى شراء تكنولوجيا متعلقة بالصواريخ وانتهاك حظر السفر المفروض على مسؤولين عسكريين إيرانيين هي كلها أدلة على أن إيران لا تفي بالتزاماتها الدولية».

وأضافت خلال جلسة مشاورات عقدها مجلس الأمن بشأن إيران أن المجلس «فشل في اتخاذ خطوات الحد الأدنى للرد على هذه الانتهاكات».

واعتبرت هايلي أن «هذه التدابير موجودة لسبب وجيه، هذا المجلس يجب أن يفرض احترام هذه التدابير».

وقالت «علينا، أن نظهر لإيران أننا لن نتسامح مع تكبرها السافر على قرارات الأمم المتحدة». ... المزيد
     
 