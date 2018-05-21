الوصل يستعيد الشامسي ويجدد لعلي صالح

معتصم عبدالله (دبي)

استعاد الوصل خدمات لاعب وسطه أحمد الشامسي بعد نهاية فترة إعارته مع فريق الإمارات بنهاية موسم 2017- 2018، حيث يرتبط بعقده مع «الإمبراطور»، والذي يمتد لموسم آخر ينتهي في 2018- 2019، وخاض الشامسي - 30 عاماً، 19 مباراة مع «الصقور» في دوري الخليج العربي في الموسم الماضي والذي أنهاه الفريق في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة، قبل أن يتجنب الهبوط بتفوقه على منافسه الحمرية رابع دوري الدرجة الأولى في ملحق الهبوط.

وجددت إدارة الوصل تعاقدها مع المهاجم الشاب علي صالح (18 عاماً) لخمسة مواسم جديدة، وشارك صالح الذي يعد واحداً من بين 6 لاعبين من الوصل في القائمة الأساسية لمنتخب الشباب في 11 مباراة مع «الإمبراطور» في الدوري خلال الموسم الماضي.