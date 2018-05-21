سييرا يصل قريباً لقيادة شباب الأهلي

منير رحومة (دبي)

يصل التشيلي لويس سييرا مدرب اتحاد جدة السعودي السابق قريباً إلى دبي، لإتمام صفقة قيادة شباب الأهلي دبي في الموسم المقبل ليكون بديلاً لمهدي علي، على رأس الجهاز الفني، حيث ودع المدرب لاعبي الاتحاد السعودي والجهاز الإداري والجماهير، بعد تتويجه بلقب كأس «الملك». كانت المفاوضات بين سييرا وإدارة شباب الأهلي انطلقت منذ فترة سابقة، وتم إرجاء الإعلان عن نتائج الاجتماعات التي عقدت في دبي إلى ما بعد نهائي كأس الملك في السعودية بسبب التزام المدرب بمباراة مهمة مع فريقه.

ويتوقع أن يتم قريباً الإعلان عن تفاصيل الصفقة رسمياً، ليدش المدرب الجديد مهمته والبدء في التحضيرات للموسم الجديد، سواء على مستوى الاستقرار على قائمة اللاعبين المواطنين، أو فيما يتعلق بالتعاقدات الجديد مع الأجانب الذين سينضمون الى «الفرسان» في الموسم المقبل.