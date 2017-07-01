«مضطرب نفسياً» يطعن سائحتين ألمانيتين في تونس

ساسي جبيل (تونس)

طعن شخص «مضطرب نفسياً» سائحتيْن ألمانيتيْن في ولاية نابل السياحية شمال شرق تونس بحسب السلطات التي أعلنت أن الحادثة ليست عملا «إرهابياً». وقالت وزارتا الداخلية والسياحة في بيان مشترك إن «شخصاً مضطرباً نفسياً» اعتدى بسكين على سائحة ألمانية وابنتها (27 عاماً) بسوق الصناعات التقليدية بمدينة نابل.

وأوضحت الوزارتان أن الأم أصيبت «على مستوى الكتف بجروح طفيفة تمّت معالجتها» في حين تم وضع البنت «تحت المراقبة الطبية وحالتها مستقرة». وأصيبت البنت «على مستوى البطن». وشددت الوزارتان على أن «الواقعة لا صلة لها بأي عمل إرهابي»، وأن قوات الأمن «المتواجدة بالمكان لتأمين المنشآت السياحية» أوقفت منفذ الاعتداء وفتحت تحقيقاً في الحادثة. وقالت المكلفة بالإعلام في وزارة الصحة إيمان حامدي لفرانس برس إن الأم وابنتها «خضعتا لتدخل جراحي» بمستشفى نابل الحكومي مؤكدة أن «حالتهما مستقرة»، و«ليس هناك أي خطر على حياتهما». وقال مفدي المسدي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة إن منفذ الاعتداء «مختل عقلياً»، ويخضع لعلاج بالعقاقير منذ سنة 2008. وأضاف أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كلف وزيرتي السياحة والصحة بزيارة نابل للاطمئنان على حالة السائحتين.

وأفاد مسؤول أمني رفيع المستوى في نابل أن الشرطة داهمت منزل منفذ الاعتداء، وبتفتيش غرفته عثرت على «أدوية أعصاب». وقال «بسؤال العائلة عن مصدر تلك الأدوية، أظهرت شهادات طبية تثبت أنه (منفذ الاعتداء) مريض بالأعصاب ويخضع لعلاج بالعقاقير الطبية».

إلى ذلك، قال والي نابل منوّر الورتاني في تصريح نقلته إذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة إن منفذ الاعتداء كان مقيماً في ألمانيا «وتم ترحيله منذ ست سنوات»، و«يعيش منذ ترحيله حالة عصبية نفسية غير عادية». وأضاف أنه اعتدى على السائحتين «بدافع السرقة». ولفت إلى أن السائحة الألمانية الأم التي أصيبت في الاعتداء «تزور تونس منذ 11 عاماً» وهي «مقتنعة بأن هذا الشخص مختل عقلياً».