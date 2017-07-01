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الاحتلال يزيل نصباً تذكارياً في جنين ويصيب طفلين
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تاريخ النشر: السبت 01 يوليو 2017

غزة، رام الله (الاتحاد)

أصيب طفلان بعيارات نارية فجر أمس، خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال على المدخل الغربي لمدينة جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية « وفا » نقلا عن مصادر محلية وأمنية أن جنود الاحتلال استهدفوا الفلسطينيين الذين احتجوا على إزالة النصب التذكاري للشهيد خالد نزال باستخدام العيارات النارية والمعدنية وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة الطفل أحمد عبد الهادي الصفوري (14 سنة) بعيار ناري في الصدر وحالته خطرة، بالإضافة إلى الطفل محمد أمين مرعي بعيار ناري بالفخذ. وتم نقل الجريحين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت بلدية جنين قد أزالت النصب قبل عشرة أيام تلبية لطلب إسرائيل التي هددت باقتحام المدينة لإزالته إن لم تفعل السلطة الفلسطينية.

لكن البلدية أعادته مكانه بعد ذلك.

وقال محمد أبو غالي رئيس بلدية جنين لرويترز عبر الهاتف «البلدية هي من أعادت النصب التذكاري إلى مكانه وليس أي أحد آخر». ... المزيد
     
 